В Кремле готовят механизмы дискредитации Пригожина как предателя — ISW
Попытки владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина сотрудничать с украинской разведкой, о чем ранее сообщило издание The Washington Post, скорее указывают на продолжение вражды Пригожина с российским министерством обороны, чем атаку на диктатора Владимира Путина.
Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Ранее неоднократно сообщалось, что Пригожин конкурирует с российским минобороны за благосклонность Путина.
Считается, что контакты Пригожина с украинской разведкой, скорее всего, были направлены на то, чтобы завоевать благосклонность Путина, а это бы способствовало бы быстрой победе вагнеровцев в Бахмуте и дискредитировало бы регулярные войска РФ.
По мнению аналитиков ISW, в Кремле, вероятно, знали о контактах Пригожина с украинской стороной, а потому не были удивлены публикацией The Washington Post.
Отмечается, что в Кремле готовят механизмы дискредитации Пригожина как предателя. Есть информация, что российские чиновники угрожали владельцу ЧВК государственной изменой.
Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать Пригожину, пока боевики Вагнера находятся на передовой.
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