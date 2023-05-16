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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Кремле готовят механизмы дискредитации Пригожина как предателя — ISW

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Попытки владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина сотрудничать с украинской разведкой, о чем ранее сообщило издание The Washington Post, скорее указывают на продолжение вражды Пригожина с российским министерством обороны, чем атаку на диктатора Владимира Путина.

Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Ранее неоднократно сообщалось, что Пригожин конкурирует с российским минобороны за благосклонность Путина.

Считается, что контакты Пригожина с украинской разведкой, скорее всего, были направлены на то, чтобы завоевать благосклонность Путина, а это бы способствовало бы быстрой победе вагнеровцев в Бахмуте и дискредитировало бы регулярные войска РФ.

По мнению аналитиков ISW, в Кремле, вероятно, знали о контактах Пригожина с украинской стороной, а потому не были удивлены публикацией The Washington Post.

Отмечается, что в Кремле готовят механизмы дискредитации Пригожина как предателя. Есть информация, что российские чиновники угрожали владельцу ЧВК государственной изменой.

Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать Пригожину, пока боевики Вагнера находятся на передовой.

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Источник: ISW
Бахмут, Владимир Путин, Міноборони РФ, ЧВК Вагнера
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