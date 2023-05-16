У российского общества появился запрос на временные рамки по окончанию войны в Украине
У российского общества появился запрос на временные рамки по окончанию “специальной военной операции” в Украине.
Об этом сообщил Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель аналитического центра Институт конфликтологии и анализа России, во время круглого стола в Military Media Center на тему Рашизм. Понять, чтобы преодолеть.
Отмечается, что количество граждан РФ, которые считают, что “СВО” должна завершиться не позднее чем через полгода, составляет 41%. Это на 10% больше, чем в декабре 2022 года.
Еще более заметно с декабря изменилось количество сторонников бессрочной войны до “достижения всех целей СВО” — с 48% до лишь 13% в апреле 2023 года.
Также результаты социологического соцопроса свидетельствуют о том, что инерция россиян может привести к агрессии против любой страны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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