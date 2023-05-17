В Палате представителей США проголосовали за резолюцию о спецтрибунале для РФ
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию с призывом к Джо Байдену поддержать создание спецтрибунала для наказания преступления агрессии против Украины.
Об этом сообщает Голос Америки.
Во время представления резолюции перед членами комитета один из ее авторов, конгрессмен-демократ Билл Китинг, заявил, что она является одним из документов, имеющих решающее значение как для внутренних, так и для международных усилий по привлечению российского правительства к ответственности за нарушение прав человека.
— Я лично считаю, что международный специальный трибунал, созданный большинством голосов Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, придает легитимность и авторитет трибуналу в этом отношении, — сказал Китинг.
Перед принятием резолюции конгрессмены имели возможность заслушать генерального прокурора Украины Андрея Костина, а также воочию увидеть военные преступления РФ.
— Поэтому я считаю специальный трибунал уместным, — сказал председатель комитета Палаты представителей иностранных дел, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.
В документе конгрессмены отмечают, что РФ нарушила статьи Устава ООН и отмечают, что “беспрецедентное полномасштабное вторжение РФ в Украину достигло критической точки, требующей немедленных и решительных действий со стороны международного сообщества”.
В резолюции осуждается полномасштабное вторжение РФ в Украину. Также в документе говорится о поддержке народа Украины в его борьбе за свободу, независимость и демократию, подчеркивается суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
Палата представителей считает, что существуют веские доказательства того, что отдельные лидеры РФ виновны в совершении преступления агрессии против Украины, и это требует надлежащего судебного решения международным сообществом.
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