Бункеры не помогут Путину спрятаться от масштабных процессов в РФ – ГУР

Никакие бункеры не спасут российского диктатора Владимира Путина. Он не сможет укрыться под землей, когда внутри РФ начнутся масштабные процессы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

Он отметил, что последний, кто ассоциировался с бункерами, – это нацистский диктатор, военный преступник Адольф Гитлер. А теперь это Путин, который вместо того, чтобы заниматься развитием своей страны, “обложился санкциями и теперь думает, какой бункер глубже и лучше выкопать”.

Юсов подтвердил, что разведке известно о сети бункеров российского диктатора.

– Конечно, информация о всей бункерной сети присутствует, ничего здесь тайного нет. Если кто-то думает, что можно на несколько этажей ниже спуститься и спрятаться – нет, нельзя. Реальность догонит и там, – подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, речь не обязательно идет о том, что диктатору следует прятаться от ракет и боеголовок. Ведь не менее угрожающими для Путина будут внутренние процессы в РФ.

– Нет. Речь идет о более стремительных и масштабных процессах на территории уже самой РФ. Бункеры не помогут, – добавил Юсов.

Представитель ГУР проинформировал, что глава РФ регулярно покидает бункер. Однако вопрос в том, действительно ли это Путин, или же его двойник.

Юсов отметил, что сейчас “еще продолжаются дискуссии” по поводу того, жив ли настоящий Путин.

В качестве примера он вспомнил о самопровозглашенном президенте Беларуси Александре Лукашенко, у которого “двойника нет, поэтому он иногда болеет”.

– Что касается Путина, мы понимаем об использовании технологии двойников. Знаем примерно, чем они друг от друга отличаются. А дальше, настоящий ли, здесь уже только экспертиза покажет, которая обязательно будет на международном трибунале, — заявил Юсов.

Накануне издание Business Insider обнародовало информацию о бункере Путина в резиденции возле Геленджика (Краснодарский край РФ). Комплекс площадью 190 тыс. квадратных футов и стоимостью миллиард долларов расположен на скале с видом на Черное море. Под комплексом проходят два сложных тоннеля. Подземные сооружения соединены лифтом, который спускается на глубину около 50 метров. Интересно, что схемы подземной части дворца Путина находились в свободном доступе в сети не менее 6 лет (с 2010 по 2016 годы).

Недавно Андрей Юсов рассказывал, что у российского диктатора Владимира Путина действительно есть двойники. После начала полномасштабной войны появлялось слишком много неопровержимых доказательств этого.

Источник : Business Insider

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.