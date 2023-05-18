Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Россия
Юлия Соколова, редактор ленты

Бункеры не помогут Путину спрятаться от масштабных процессов в РФ – ГУР

володимир путін
Фото: Getty Images

Никакие бункеры не спасут российского диктатора Владимира Путина. Он не сможет укрыться под землей, когда внутри РФ начнутся масштабные процессы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

Он отметил, что последний, кто ассоциировался с бункерами, – это нацистский диктатор, военный преступник Адольф Гитлер. А теперь это Путин, который вместо того, чтобы заниматься развитием своей страны, “обложился санкциями и теперь думает, какой бункер глубже и лучше выкопать”.

Юсов подтвердил, что разведке известно о сети бункеров российского диктатора.

– Конечно, информация о всей бункерной сети присутствует, ничего здесь тайного нет. Если кто-то думает, что можно на несколько этажей ниже спуститься и спрятаться – нет, нельзя. Реальность догонит и там, – подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, речь не обязательно идет о том, что диктатору следует прятаться от ракет и боеголовок. Ведь не менее угрожающими для Путина будут внутренние процессы в РФ.

– Нет. Речь идет о более стремительных и масштабных процессах на территории уже самой РФ. Бункеры не помогут, – добавил Юсов.

Читайте также
Буданов рассказал, что изменится для Украины, если Путин умрет
Бункеры не помогут Путину спрятаться от масштабных процессов в РФ – ГУР

Представитель ГУР проинформировал, что глава РФ регулярно покидает бункер. Однако вопрос в том, действительно ли это Путин, или же его двойник.

Юсов отметил, что сейчас “еще продолжаются дискуссии” по поводу того, жив ли настоящий Путин.

В качестве примера он вспомнил о самопровозглашенном президенте Беларуси Александре Лукашенко, у которого “двойника нет, поэтому он иногда болеет”.

– Что касается Путина, мы понимаем об использовании технологии двойников. Знаем примерно, чем они друг от друга отличаются. А дальше, настоящий ли, здесь уже только экспертиза покажет, которая обязательно будет на международном трибунале, — заявил Юсов.

Накануне издание Business Insider обнародовало информацию о бункере Путина в резиденции возле Геленджика (Краснодарский край РФ). Комплекс площадью 190 тыс. квадратных футов и стоимостью миллиард долларов расположен на скале с видом на Черное море. Под комплексом проходят два сложных тоннеля. Подземные сооружения соединены лифтом, который спускается на глубину около 50 метров. Интересно, что схемы подземной части дворца Путина находились в свободном доступе в сети не менее 6 лет (с 2010 по 2016 годы).

Недавно Андрей Юсов рассказывал, что у российского диктатора Владимира Путина действительно есть двойники. После начала полномасштабной войны появлялось слишком много неопровержимых доказательств этого.

Читайте также
Возле секретной зимней резиденции Путина установили комплекс ПВО – СМИ
Панцир

Источник: Business Insider
Андрій Юсов, Владимир Путин, Разведка, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Готовы гадать и на кофейной гуще – Гуменюк о засилье вражеских БпЛА
БпЛА Орлан-10 армії РФ
Командующего Силами ТрО Танцюру уже дважды пытались убить спецслужбы РФ — СМИ
Ігор Танцюра
РФ вывела на дежурство в Черное море подводный ракетоноситель – ВМС ВСУ
Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами
Вполне естественно, что пути не выдержали. Юсов о взрыве на железной дороге в Крыму
Бункеры не помогут Путину спрятаться от масштабных процессов в РФ – ГУР
8 ракет по Одессе: обломки убили одного человека и еще двоих ранили
Обстріл Одеси 17 травня 2023
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
С танками и байрактарами! Как война изменила украинскую вышиванку
вишиванки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.05.2023)
Бункеры не помогут Путину спрятаться от масштабных процессов в РФ – ГУР
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (17.05.2023)
Бункеры не помогут Путину спрятаться от масштабных процессов в РФ – ГУР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.05.2023)
Бункеры не помогут Путину спрятаться от масштабных процессов в РФ – ГУР
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь