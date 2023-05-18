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В РФ чиновникам запретили увольняться, пока идет война — британская разведка

Кремль
Фото: Pexels

Вероятно, Кремль запрещает чиновникам увольняться, пока идет война против Украины.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Указано, что запрет распространяется по меньшей мере на губернаторов, региональных чиновников, сотрудников силовых структур и должностных лиц Администрации президента.

— Многие чиновники, вероятно, очень скептически относятся к войне, а также испытывают стресс от работы в неработоспособном аппарате в военное время. Запрет, скорее всего, будет выполняться с четкими намеками на то, что тем, кто уволится, будут выдвинуты сфабрикованные уголовные обвинения, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным британской разведки, РФ обеспокоена пробелами в возможностях, которые останутся после отставки чиновников. Российские власти, вероятно, также пытаются предотвратить любое впечатление поражения и укрепить чувство коллективной ответственности за войну.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия геополитически проиграла войну против Украины и превращается в вассала Китая.

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Источник: Минобороны Великобритании

Война в Украине, звільнення, Россия
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