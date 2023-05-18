В РФ чиновникам запретили увольняться, пока идет война — британская разведка

Вероятно, Кремль запрещает чиновникам увольняться, пока идет война против Украины.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Указано, что запрет распространяется по меньшей мере на губернаторов, региональных чиновников, сотрудников силовых структур и должностных лиц Администрации президента.

— Многие чиновники, вероятно, очень скептически относятся к войне, а также испытывают стресс от работы в неработоспособном аппарате в военное время. Запрет, скорее всего, будет выполняться с четкими намеками на то, что тем, кто уволится, будут выдвинуты сфабрикованные уголовные обвинения, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным британской разведки, РФ обеспокоена пробелами в возможностях, которые останутся после отставки чиновников. Российские власти, вероятно, также пытаются предотвратить любое впечатление поражения и укрепить чувство коллективной ответственности за войну.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия геополитически проиграла войну против Украины и превращается в вассала Китая.

Источник: Минобороны Великобритании

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