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В Черном море находится один вражеский корабль с четырьмя Калибрами — ВМС ВСУ

російська підводна лодка
Фото: Pixabay

По состоянию на утро 20 мая в Черном море на боевом дежурстве находится три вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет Калибр. Общий залп до четырех ракет.

Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил ВСУ.

В Азовском море находится один вражеский корабль. В Средиземном море на боевом дежурстве — до семи вражеских кораблей, из них — один носитель Калибров, общий залп до четырех ракет.

За сутки в интересах России проход через Керчь-Еникальский пролив осуществили:

  • в Азовское море — 39 судов, из них 13 продолжили движение из пролива Босфор;
  • в Черное море — 16 судов, из них три продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Ранее в разведке Минобороны Великобритании сообщили, что взрывы вблизи Бахчисарая в Крыму, когда восемь вагонов сошли с рельсов, заблокировали единственную железнодорожную колею к порту Севастополя, где базируется ЧФ России.

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Корабель, Ракетные удары России, Черное море
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