Стало плохо в самолете: в России внезапно умер замглавы Минобразования Кучеренко
Вечером 20 мая в России умер заместитель министра науки и высшего образования, муж певицы Дианы Гурцкой — Петр Кучеренко.
Об этом сообщила пресс-служба Минобразования РФ.
46-летнему российскому чиновнику стало плохо в самолете, когда он вместе с делегацией возвращался из рабочей командировки на Кубу.
Борт экстренно приземлился в городе Минеральные Воды, где местные врачи пытались реанимировать Кучеренко, но спасти его не удалось.
Официальная причина внезапной смерти чиновника пока не сообщается. Но росСМИ отмечают, что у мужа Гурцкой случился сердечный приступ.
Отметим, что Кучеренко занял должность заместителя министра образования и науки в 2020 году.
С 2012 по 2014 год он возглавлял аппарат комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, затем перешел в аппарат комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.
На Диане Гурцкой Кучеренко женился в 2005 году, у пары есть сын Константин.
Фото: Nexta Live