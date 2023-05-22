Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Россия
Валентина Чорна, редактор ленты

Стало плохо в самолете: в России внезапно умер замглавы Минобразования Кучеренко

Діана Гурцька, Петро Кучеренко

Вечером 20 мая в России умер заместитель министра науки и высшего образования, муж певицы Дианы Гурцкой — Петр Кучеренко.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования РФ.

46-летнему российскому чиновнику стало плохо в самолете, когда он вместе с делегацией возвращался из рабочей командировки на Кубу.

Борт экстренно приземлился в городе Минеральные Воды, где местные врачи пытались реанимировать Кучеренко, но спасти его не удалось.

Официальная причина внезапной смерти чиновника пока не сообщается. Но росСМИ отмечают, что у мужа Гурцкой случился сердечный приступ.

Отметим, что Кучеренко занял должность заместителя министра образования и науки в 2020 году.

С 2012 по 2014 год он возглавлял аппарат комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, затем перешел в аппарат комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

На Диане Гурцкой Кучеренко женился в 2005 году, у пары есть сын Константин.

Читайте также
В Луганске взорвался барбершоп, в котором был “министр” “ЛНР”: по одной из версий, он умер
Вибух у Луганську

Фото: Nexta Live

Россия, Смерть
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Германии расследуют отравление двух российских оппозиционеров — СМИ
швидка
ВСУ уничтожили 730 оккупантов и более 60 единиц тяжелой техники РФ
Знищена техніка Росії
Зеленский опроверг заявления россиян о взятии Бахмута
Володимир Зеленський
Когда тебя не уважают, это не стратегическое партнерство: Санду об отношениях с Россией
Президентка Молдови Мая Санду
На Херсонщине оккупанты угрожают выселять украинцев за отказ от паспорта РФ
російські окупанти
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Стало плохо в самолете: в России внезапно умер замглавы Минобразования Кучеренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Стало плохо в самолете: в России внезапно умер замглавы Минобразования Кучеренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Стало плохо в самолете: в России внезапно умер замглавы Минобразования Кучеренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Стало плохо в самолете: в России внезапно умер замглавы Минобразования Кучеренко
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь