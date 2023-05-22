Оккупанты сократили до 10 дней подготовку заключенных перед отправкой на фронт — ISW
Российское военное руководство решило сократить до 10 дней срок подготовки личного состава из осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В этот лагерь из российских колоний привезли около 1000 человек пополнения. Тогда подготовку планировали проводить в течение четырех недель.
Теперь срок обучения сократили до 10 дней из-за огромных потерь на фронте.
Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области, чтобы потом мобилизовать их в армию РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 453-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.