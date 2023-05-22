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В Белгородской области уничтожен пограничный пункт: что известно

Бєлгородська область

В Белгородской области России был уничтожен пограничный пункт.

Об этом сообщает Российский добровольческий корпус.

Пограничный пункт подорвали возле села Безлюдовка — недалеко от границы с Харьковской областью.

В сети опубликовали видео, как дым от подорванных зданий расстилается по полям. Сообщается о десятках убитых и раненых российских пограничников.

Также бойцы добровольческого корпуса сообщают, что “гуляют” не только на территории Белгородской, но по Брянской области.

Накануне сообщалось, что в Белгородской области в здание администрации села Головчино бросили боеприпас. Возник пожар. Пострадавших нет.

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Фото: скриншот 

Армия России, Взрыв, Прикордонники, Россия
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