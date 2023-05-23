Разведка Британии спрогнозировала, как Кремль в пропаганде может использовать прорыв партизан в пропаганде

В период с 19 по 22 мая российские силовые структуры как минимум трижды вступали в столкновения с партизанами на территории Белгородской области, недалеко от границы с Украиной.

Об этом говорится в сводке разведки Министерства обороны Великобритании.

Столкновения произошли, по крайней мере, в трех местах.

Личность партизан остается неизвестной, но российские группировки, воюющие против режима Кремля, взяли на себя ответственность.

Самый серьезный инцидент произошел в районе города Грайворон. Помимо перестрелок с применением стрелкового оружия также участились случаи применения беспилотников и непрямого огня.

В британской разведке подчеркивают, что Россия сталкивается со все более серьезной угрозой безопасности в приграничных регионах: потери боевых самолетов, атаки на железнодорожные пути сообщения, а теперь и партизанские действия.

Россия почти наверняка будет использовать эти инциденты для своей пропаганды того, что она является жертвой в войне, считают в Минобороны Великобритании.

Что происходит в Белгородской области

22 мая подразделение Русского добровольческого корпуса заявило, что его бойцы зашли на территорию России. В Telegram-каналах начала появляться множество видео с движением военной техники; информировали и об уничтожении российского пограничного пункта.

Также сообщалось, что бойцы Российского добровольческого корпуса и легион Свобода России полностью освободили населенный пункт Козинка Белгородской области, а в Грайворон уже зашли передовые отряды.

Утром 23 мая губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском округе продолжаются “бои” между сырьевиками РФ и российскими добровольцами из легиона Свобода России и РДК.

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