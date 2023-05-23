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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ситуация в Белгородской области стала для россиян потрясением – ISW о панике в РФ

Бєлгород

Ситуация в Белгородской области стала для инфопространства РФ настоящим потрясением.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в своей сводке.

Российское информационное пространство, по наблюдению американских экспертов, отреагировало с такой же паникой и несогласованностью, которую оно склонно демонстрировать во время подобных информационных потрясений.

Как реагировали в РФ на обстрелы и бои в Белгородской области

Одни военные блогеры зациклились на том, что Русский добровольческий корпус (РДК) и Легион Свобода России (ЛСР) сформирован в основном из россиян.

Блогеры активно называли их предателями России и безосновательно обвиняли в сотрудничестве с ГУР, отмечают аналитики ISW.

Еще несколько российских блогеров предположили, что атака была “целенаправленной информационной операцией, чтобы отвлечь внимание от “недавнего захвата Бахмута Россией” и посеять панику в российском информационном пространстве накануне потенциального украинского контрнаступления”.

Боевик Игорь Гиркин напомнил о своих предположениях, что такие “рейды через границу” могут быть частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии”.

Владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин решил воспользоваться инцидентом, чтобы обвинить российское правительство и его бюрократическое бездействие “в содействии атаке и подверг критике Минобороны России за неспособность укрепить российские границы и защитить Россию”.

– Предположение, что силам РДК удалось пробить оборонную линию, свидетельствует о слабости таких укреплений. По крайней мере, они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и оснащенными солдатами, – считают в ISW.

Итак, добавляют аналитики Института изучения войны, тот факт, что российские блогеры в ответ на ситуацию в Белгородской области продемонстрировали разный уровень беспокойства, тревоги и гнева, не сплотившись вокруг одного ответа, в первую очередь, свидетельствует о том, что атака застала их врасплох.

Белгород, Война в Украине, Російська агресія, РФ
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