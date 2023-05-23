У военнообязанных РФ будут изымать загранпаспорта при пересечении границы
Государственная дума приняла закон, согласно которому пограничники могут изымать загранпаспорта выезжающих за рубеж граждан. Документ проголосовали поспешно.
Об этом сообщают российские СМИ.
Так, паспорт подлежит изъятию в пределах компетенции судом, следственными органами следкома РФ, органами внутренних дел, пограничными органами ФСБ, таможенными органами.
Требование распространяется на тех, кто не ограничен в праве на выезд, поскольку является подозреваемым, привлечен в качестве обвиняемого, осужден за совершение преступления, либо уклоняется от обязательств, наложенных судом, говорится в законе.
Призванные на военную службу ограничены в праве выехать из России и, согласно закону, будут обязаны сдать загранпаспорта. Если же паспорт не сдали, то его изымают при прохождении границы.
Паспорта граждан, которым выезд ограничен по причине допуска к гостайне, также будут изыматься.
В марте сообщалось, что загранпаспорта российских чиновников и сотрудников госкомпаний — преимущественно судей и силовиков — будут изымать, ведь им запрещен выезд за границу. Чиновников просили сдавать документы на хранение в госорганы.