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Россия
Марта Бондаренко, редактор ленты

У военнообязанных РФ будут изымать загранпаспорта при пересечении границы

російські паспорти
Фото: Depositphotos

Государственная дума приняла закон, согласно которому пограничники могут изымать загранпаспорта выезжающих за рубеж граждан. Документ проголосовали поспешно.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, паспорт подлежит изъятию в пределах компетенции судом, следственными органами следкома РФ, органами внутренних дел, пограничными органами ФСБ, таможенными органами.

Требование распространяется на тех, кто не ограничен в праве на выезд, поскольку является подозреваемым, привлечен в качестве обвиняемого, осужден за совершение преступления, либо уклоняется от обязательств, наложенных судом, говорится в законе.

Призванные на военную службу ограничены в праве выехать из России и, согласно закону, будут обязаны сдать загранпаспорта. Если же паспорт не сдали, то его изымают при прохождении границы.

Паспорта граждан, которым выезд ограничен по причине допуска к гостайне, также будут изыматься.

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В марте сообщалось, что загранпаспорта российских чиновников и сотрудников госкомпаний — преимущественно судей и силовиков — будут изымать, ведь им запрещен выезд за границу. Чиновников просили сдавать документы на хранение в госорганы.

Паспорт, Россия
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