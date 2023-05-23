Есть признаки, что ЧВК Вагнера пыталась приобрести оружие и переправить его через Мали – Госдеп США

ЧВК Вагнера пытается скрыть свои усилия по приобретению военной техники для использования против Украины.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, пишет Reuters.

— Есть признаки того, что ЧВК пыталась приобрести военные системы у иностранных поставщиков и переправить это оружие через Мали в качестве третьей стороны, — сказал Миллер.

Указано, что для этого должны были использоваться фальшивые документы.

В то же время представитель Госдепа добавил, что США пока не видели никаких признаков того, что эти закупки были завершены или осуществлены.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что основатель террористического формирования ЧВК Вагнера Евгений Пригожин хочет вывести своих наемников из Бахмута (Донецкая область), поскольку понимает, что там их ждет кровавый разгром.

Источник : Reuters

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