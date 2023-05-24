РДК и легион Свобода России проводят операцию в Белгородской области РФ: что известно
Подразделения понесли незначительные потери: NYT сообщил детали операции в Белгородской области
Украинские военные не заходили на территорию России во время операции в Белгородской области, российские добровольцы понесли незначительные потери.
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности.
По его словам, украинские военные в основном действовали как поддержка, защищая границу Украины в этом районе на случай российской контратаки. При этом ни один боец ВСУ не заходил на территорию России.
Чиновник также отметил, что потери в частях, участвовавших в операции, есть, но недостаточные, чтобы сказаться на их боеспособности.
РДК опроверг заявления россиян о “ликвидации диверсантов” в Белгородской области
Русский добровольческий корпус не понес потерь во время своей операции в Белгородской области.
— Мы не знаем, какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков (представитель Минобороны РФ — Ред.), но у Русского Добровольческого Корпуса потерь нет, — сообщили в подразделении.
Легион Свобода России сообщил об уничтожении мотострелковой роты РФ
В Белгородской области уничтожили мотострелковую роту ВС РФ и несколько единиц их бронетехники.
По словам бойцов Легиона Свобода России, цели “миротворческой операции” были успешно достигнуты.
— Целью миротворческой операции в Белгородской области РФ было создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, уничтожение силовиков, которые служат путинскому режиму, и демонстрация народу России того, что возможно создание очагов сопротивления и успешная борьба с путинским режимом. Эти цели операции были успешно достигнуты, — говорится в сообщении.
В Белгородской области отменили режим “контртеррористической операции”
Об этом заявил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
Какая там сейчас ситуация — он не сообщил.
Подоляк о реакции Кремля насчет Белгородщины: На 15-й месяц “СВО” у них появилась цель
Россия на 15-й месяц полномасштабной войны придумала настоящую цель “специальной военной операции” — не допустить падения Белгородской области.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Официальный Кремль (устами Пескова) на 15-й месяц полномасштабной войны наконец сформулировал цель “специальной военной операции”: не допустить падения Белгородской области. Очень рефлективно и недальновидно. Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать новую информационную кампанию “русской победы”: “Достигнуто. Вместе и навсегда. Калуга, Тула, Рязань — это Россия”, — написал он.
В РДК намерены “освободить” приближенные к зоне боевых действий Курск, Брянск и Белгород
Бойцы Русского добровольческого корпуса заявили о плане “освободить” приграничные территории РФ, что близко к зоне боевых действий.
По словам представителей РДК, речь идет, в частности, о Курске, Брянске, Белгороде.
В РДК говорят, что откликнулись на “негласный зов” этих городов и взяли на себя смелость сделать первый шаг на пути к родине.
Маляр о событиях в Белгородской области: Люди в РФ восстали против Путина
Операция, проводимая Русским добровольческим комплексом (РДК) и легионом Свобода России (ЛСР), является предполагаемым внутренним кризисом, назревавшим еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Так о ситуации в Белгородской области говорит заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
В Белгородской области фактически отселены жители 9 населенных пунктов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о фактическом отселении жителей Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, Горы-Подола, Замостья, Сподарюшено.
Гладков благодарит жителей Грайворонского округа за то, что “временно покинули свои дома”, и просит их пока не возвращаться.
Ночью 23 мая было громко в Борисовке и Грайвороне
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Борисовке дважды ночью 23 мая под удар из беспилотников попадали административные здания.
В поселке якобы разрушена также крыша частного дома.
Два частных дома, по словам Гладкова, якобы атакованы беспилотниками в Грайвороне.
В Белгороде прогремел мощный взрыв
В Белгороде на территории России прогремел мощный взрыв. В небе поднимается столб дыма. На место взрыва прибыли полиция, пожарные и медики.
По неподтвержденной информации, взрыв прогремел в здании российской ФСБ, где сейчас перекрыта улица.
Военный эксперт прокомментировал события в Белгородской области РФ
Российская государственная граница очень плохо охраняется. Граждане РФ хотят другого будущего своей стране, которая не будет вести агрессивные имперские войны против соседних государств.
Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.
— То, что было продемонстрировано, откровенно свидетельствует, что российская граница охраняется очень плохо, если не сказать, что не охраняется, потому что мы увидели, что есть проникновение фактически российского добровольческого корпуса Легиона Свободы России и организаций, состоящих из граждан РФ, которые видят другое будущее своей страны.
В США прокомментировали события в Белгородской области
Соединенные Штаты Америки не поддерживают атаки на территории России, однако Украина сама решает, как ей вести боевые действия и защищаться от агрессора.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он добавил, что важно напомнить, что эту войну начала именно Россия.
— Мы не позволяем и не поощряем атаки за пределами Украины. Украина сама решает, как вести боевые действия, но агрессором в этой войне была Россия, — говорится в заявлении.
Бойцы Русского добровольческого корпуса показали показали трофейный БТР 82А, который принадлежал ФСБ.
РДК затрофеїв у Бєлгородській області БТР 82А, який належав ФСБhttps://t.co/7afzWKQabH pic.twitter.com/pePwiocE6B
— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) May 22, 2023
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.
В комментарии российским пропагандистам он сказал, что те, у кого есть возможность, покидают населенный пункт на личном транспорте, остальным — помогают.
В Белгородской области эвакуировали ядерное хранилище
Россияне в срочном режиме эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов в Белгородской области.
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Единые новости.
— В срочном режиме объект Белгород 22 — это хранилище ядерных боеприпасов, рашисты эвакуируют. Оно находится неподалеку Грайворона, — сказал Юсов.
По его словам, именно там хранилась часть боезапасов для ядерного вооружения боезапасов для ядерного вооружения.
На Белгородщине ввели “режим контртеррористической операции”
В Белгородской области России ввели “режим контртеррористической операции”.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он предусматривает, в частности, проверку документов, удостоверяющих личность, и приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
Российские СМИ пишут, что диверсанты якобы захватили полицейский участок в Грайвороне и в форме российских полицейских на полицейских машинах движутся в сторону Белгорода.
Ситуация в Белгородской области сложная — Легион Свобода России
В Белгородской области РФ “ситуация сложная”. Об этом Суспільному сообщили в пресс-службе Легиона Свобода России.
Там заявили, что Легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда российская армия не сможет обстреливать Украину. По их словам, дальше “будут двигаться к освобождению всей России”.
Украина не имеет непосредственного отношения к ситуации в Белгородской области — Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области РФ и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения.
— Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках, — написал Подоляк в Twitter.
Он также пошутил, что “танки продаются в любом российском военторге” и добавил, что подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России.
На Белгородщине ввели план “Перехват”
На всей территории Белгородской области ввели план “Перехват”. Об этом пишут Telegram-каналы Mash и Baza.
Сообщается, что объявлено общее собрание сотрудников полиции региона.
Местные паблики Белгорода пишут, что на выезд из города образовались пробки. Некоторые пользователи пишут, что эти кадры из Гайворона.
Падение Ми-8 возле Прохоровки
Telegram-каналы сообщают о падении в Белгородской области российского Ми-8.
В ЦСК приветствовали решительные действия оппозиционной к преступному режиму Путина силы
Боевые действия в Белгородской области — проявление сопротивления внутри РФ. Так объяснили ситуацию в Центре стратегических коммуникаций.
Ответственность за события взяли на себя граждане РФ из РДК — российского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России.
— Украина приветствует решительные действия оппозиционной к преступному агрессивному путинскому режиму силы, — заявили в ЦСК.
Там добавили, что Украина будет требовать создания демилитаризованной зоны безопасности в приграничных с нашим государством российских регионах, поскольку именно оттуда агрессор наносит массированные обстрелы.
Факты ICTV предлагают вам подробнее ознакомиться с материалом о Российском добровольческом корпусе — что о них известно и их идеологию.
В Кремле прокомментировали ситуацию на Белгородщине
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о “попытке прорыва” в Белгородскую область якобы “украинских диверсантов”.
По словам Пескова, сил и средств на месте достаточно, чтобы “выдавить украинских диверсантов”.
Освобождение Горы-Подол
Легион Свобода России сообщает об освобождении села Гора-Подол, которое находится за селом Козинка — начались бои за город Грайворон.
Легион Свобода России и бойцы РДК сообщили, что полностью освободили населенный пункт Козинка и Гора-Подол в Белгородской области РФ.
После 15.00 в Telegram-канале легиона появилась информация, что Гора-Подол пройдена и начался штурм Гайворона.
Представителя ГУР Андрея Юсова подтвердил, что легион Свобода России и РДК проводят операцию на территории Белгородской области для создания полосы безопасности для защиты гражданских украинцев.
По его словам, операцию проводят исключительно граждане России.