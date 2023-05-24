Власти Белгорода сообщают об атаке дронов и продолжении “зачистки” в регионе
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что силовики продолжают “зачистку” после того, как подразделения РДК и ЛСР вошли на территорию региона.
Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, ночь в области прошла “не совсем спокойно” из-за большого количества атак беспилотных летательных аппаратов. Гладков отметил, что с большей частью средства ПВО якобы справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском и Белгородском районах. Так, повреждены авто, частные дома, административные здания.
Также в Грайворонском округе поврежден газопровод, продолжается пожар. Кроме того, продолжается восстановление электрических сетей, после этого восстановится водоснабжение и сотовая связь.
В больницах находится девять человек, трое из которых в реанимации в тяжелом состоянии.
Губернатор также утверждает, что силовики продолжают “зачистку” территории, поэтому пока эвакуированные не могут вернуться в свои дома.
В то же время утром 24 мая Русский добровольческий корпус (РДК), участвующий в операции, опубликовал в Telegram видео с техникой. Пока непонятно, где снято видео и продолжается ли операция.
22 мая подразделения РДК и ЛСР вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области.
В результате действий российских подразделений, которые настроены враждебно к власти в Кремле, был уничтожен один из пограничных пунктов и “освобождены населенные пункты Козинка и Гора-Подол”. Также сообщалось о боях за населенный пункт Грайворон.
Источник: Вячеслав Гладков