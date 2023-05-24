Власти Белгорода сообщают об атаке дронов и продолжении “зачистки” в регионе

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что силовики продолжают “зачистку” после того, как подразделения РДК и ЛСР вошли на территорию региона.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, ночь в области прошла “не совсем спокойно” из-за большого количества атак беспилотных летательных аппаратов. Гладков отметил, что с большей частью средства ПВО якобы справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском и Белгородском районах. Так, повреждены авто, частные дома, административные здания.

Также в Грайворонском округе поврежден газопровод, продолжается пожар. Кроме того, продолжается восстановление электрических сетей, после этого восстановится водоснабжение и сотовая связь.

В больницах находится девять человек, трое из которых в реанимации в тяжелом состоянии.

Губернатор также утверждает, что силовики продолжают “зачистку” территории, поэтому пока эвакуированные не могут вернуться в свои дома.

В то же время утром 24 мая Русский добровольческий корпус (РДК), участвующий в операции, опубликовал в Telegram видео с техникой. Пока непонятно, где снято видео и продолжается ли операция.

22 мая подразделения РДК и ЛСР вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области.

В результате действий российских подразделений, которые настроены враждебно к власти в Кремле, был уничтожен один из пограничных пунктов и “освобождены населенные пункты Козинка и Гора-Подол”. Также сообщалось о боях за населенный пункт Грайворон.

Источник: Вячеслав Гладков

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