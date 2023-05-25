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Кремль продолжает выдавать РФ за страну с сильными дипломатическими связями — ISW

Лукашенко і Путін
Фото: Getty Images

Кремль продолжает использовать международные форумы и встречи с главами государств, чтобы представить Россию как страну с прочными международными партнерскими отношениями.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Кремль не оставляет попыток создать сильную антизападную коалицию.

Так, накануне российский диктатор Владимир Путин выступил на 11-й Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Москве с шаблонной пропагандистской риторикой о глобальной нестабильности, в которой якобы виноват Запад.

Путин призвал государства Азии, Африки и Латинской Америки к формированию многополярного мирового порядка.

Позже Путин принял участие в Евразийском экономическом форуме в Москве вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым и вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

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Путин также встретился с Милорадом Додиком, президентом Республики Сербской, который демонстративно поддерживает российское оправдание войны в Украине.

Додик заявил, что Россия якобы была вынуждена начать “специальную военную операцию” и что война — это противостояние с Западом.

Аналитики отмечают, что попытки Кремля распространить свое влияние на Балканах, похоже, ослабевают в странах вокруг Сербии.

Российский президент потерпел неудачу в попытке обеспечить безлимитное двустороннее партнерство с Китаем.

Источник: ISW
Владимир Путин, Кремль, Россия
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