Кремль продолжает выдавать РФ за страну с сильными дипломатическими связями — ISW
Кремль продолжает использовать международные форумы и встречи с главами государств, чтобы представить Россию как страну с прочными международными партнерскими отношениями.
Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Кремль не оставляет попыток создать сильную антизападную коалицию.
Так, накануне российский диктатор Владимир Путин выступил на 11-й Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Москве с шаблонной пропагандистской риторикой о глобальной нестабильности, в которой якобы виноват Запад.
Путин призвал государства Азии, Африки и Латинской Америки к формированию многополярного мирового порядка.
Позже Путин принял участие в Евразийском экономическом форуме в Москве вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым и вице-премьером Армении Мгером Григоряном.
Путин также встретился с Милорадом Додиком, президентом Республики Сербской, который демонстративно поддерживает российское оправдание войны в Украине.
Додик заявил, что Россия якобы была вынуждена начать “специальную военную операцию” и что война — это противостояние с Западом.
Аналитики отмечают, что попытки Кремля распространить свое влияние на Балканах, похоже, ослабевают в странах вокруг Сербии.
Российский президент потерпел неудачу в попытке обеспечить безлимитное двустороннее партнерство с Китаем.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш