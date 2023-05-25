В подмосковном Одинцово произошел масштабный пожар
В подмосковном Одинцово ночью 25 мая горели торговые павильоны.
Возгорание на Внуковской улице, вспыхнувшее на площади 500 кв. м, в конце концов увеличилось более чем в три с половиной раза.
Ориентировочно в два ночи, когда пожар удалось локализовать, его площадь составляла уже 1 800 кв. м.
Российские МЧСники ночью жаловались, что ликвидацию огня усложняла высокая пожарная загрузка.
К тушению сначала привлекли более 85 человек и 27 единиц техники, а затем силы и средства наращивали, стараясь не допустить распространения огня.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Источник: МЧС России
Фото: МЧС России
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш