В подмосковном Одинцово произошел масштабный пожар

В подмосковном Одинцово ночью 25 мая горели торговые павильоны.

Возгорание на Внуковской улице, вспыхнувшее на площади 500 кв. м, в конце концов увеличилось более чем в три с половиной раза.

Ориентировочно в два ночи, когда пожар удалось локализовать, его площадь составляла уже 1 800 кв. м.

Российские МЧСники ночью жаловались, что ликвидацию огня усложняла высокая пожарная загрузка.

К тушению сначала привлекли более 85 человек и 27 единиц техники, а затем силы и средства наращивали, стараясь не допустить распространения огня.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Источник: МЧС России

Фото: МЧС России

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