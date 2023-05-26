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Путин пытается соединить ряд азиатских стран для обхода санкций — ISW

Путін Алієв Лукашенко
Фото: Getty Images

В Москве 25 мая российский диктатор Владимир Путин встретился с лидерами стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и главами ряда других постсоветских государств, вероятно, чтобы обсудить возможности обхода санкций.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Президент Армении Никол Пашинян, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Джапаров приняли участие во встрече вместе с лидерами стран, не входящих в ЕАЭС, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

На встрече также присутствовали исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев и генсек Шанхайской организации сотрудничества Чжан Минь.

Путин, Пашинян и Токаев призвали к дальнейшему развитию свободной торговли с ОАЭ, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем и Ираном.

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Путин пытается соединить ряд азиатских стран для обхода санкций — ISW

Токаев рассказал о создании новых международных транспортных путей в Восточную и Юго-Восточную Азию. Он также предложил России помощь в запуске высокоскоростной грузовой железной дороги Челябинск-Большак-Иран протяженностью 2 873 км.

Существует аналогичное соглашение между РФ и Ираном о строительстве железнодорожного коридора между Рештом и Астарой.

Путин призвал ЕАЭС к созданию технологических альянсов с третьими странами. По мнению аналитиков, это необходимо для поставок в Россию критически важных компонентов, которые РФ не может производить.

Также Кремль пытается убедить ЕАЭС и другие постсоветские страны помочь обходить санкции.

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Путин призвал увеличить число совместных предприятий под общим товарным знаком “сделано в ЕАЭС”, что, вероятно, направлено на ребрендинг российской продукции, чтобы избежать западных санкций на экспорт.

Источник: ISW
Война в Украине, Владимир Путин, Санкції проти Росії
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