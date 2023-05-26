В ISW рассказали, повлечет ли эскалацию размещение ядерного оружия РФ в Беларуси
Накануне Россия и Беларусь подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
Аналитики американского Института изучения войны считают, что возможное размещение такого вооружения вряд ли предвещает какую-либо эскалацию со стороны России.
Россия уже давно использует риторику о ядерном оружии, способном поразить любую цель. Но крайне маловероятно, что Путин готов к фактическому применению ядерного оружия в Украине или где-либо еще, считают в ISW.
Возможно, такой шаг нужен Путину, чтобы возобновить в информационном пространстве нарратив о возможности ядерной эскалации.
Стоит отметить, что для развертывания тактического ядерного оружия в Беларуси требуется как определенная военная инфраструктура, так и российское командование и контроль над элементами белорусских вооруженных сил.
Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в кулуарах Высшего Евразийского экономического форума сообщил, что российское ядерное оружие уже начали перемещать на территорию Беларуси.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко