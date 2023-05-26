В ISW рассказали, повлечет ли эскалацию размещение ядерного оружия РФ в Беларуси

Накануне Россия и Беларусь подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что возможное размещение такого вооружения вряд ли предвещает какую-либо эскалацию со стороны России.

Россия уже давно использует риторику о ядерном оружии, способном поразить любую цель. Но крайне маловероятно, что Путин готов к фактическому применению ядерного оружия в Украине или где-либо еще, считают в ISW.

Возможно, такой шаг нужен Путину, чтобы возобновить в информационном пространстве нарратив о возможности ядерной эскалации.

Стоит отметить, что для развертывания тактического ядерного оружия в Беларуси требуется как определенная военная инфраструктура, так и российское командование и контроль над элементами белорусских вооруженных сил.

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в кулуарах Высшего Евразийского экономического форума сообщил, что российское ядерное оружие уже начали перемещать на территорию Беларуси.

Источник : ISW

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