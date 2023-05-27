В Псковской и Тверской областях дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод и станцию
Сегодня, 27 мая, в Псковской области два ударных беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод. Похожий инцидент случился и в Тверской области.
Об этом сообщают российские СМИ.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что рано утром в результате атаки двух БпЛА повреждено административное здание нефтепровода вблизи поселка Литвиново Невельского района. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Российские СМИ сообщают, что в Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию.
Дроны прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод Дружба.
Первый БпЛА залетел в 03:15 и ударил здание маслоцеха, в результате чего повреждены крыша и стена.
Второй дрон прилетел через полчаса – он упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет.