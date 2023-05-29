Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Россия
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

Пригожин подрывает авторитет Путина, потому что не получил обещанную награду за Бахмут — ISW

Євген Пригожин
Фото: Getty Images

Владелец боевиков Вагнера Евгений Пригожин снова косвенно раскритиковал режим президента России Владимира Путина.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

На вопрос журналиста о запрете российским государственным СМИ как-либо обсуждать силы Вагнера Пригожин заявил, что российские бюрократы выиграют от такой цензуры только в ближайшей перспективе — от одного до трех месяцев, прежде чем российский народ даст отпор и начнет ненавидеть бюрократов.

Пригожин заявил, что российские чиновники могли бы цензурировать российское общество, если бы Россия не начала войну в Украине. В противном случае стоить “иметь характер, волю и стальные яйца — и только тогда можно будет чего-то добиться”.

Тут владелец ЧВК Вагнер подразумевал, что реальные достижения позволят чиновнику не врать о строительстве новых зданий, станций метро и мостов, пытаясь выглядеть хорошо. Аналитики считают, что слова Пригожина, скорее всего, нацелены на Путина, которого российские СМИ обычно изображают как лидера, занимающегося небольшими инфраструктурными проектами и жизнями простых россиян.

Читайте также
На замену вагнеровцам РФ перебрасывает в Бахмут боевиков “ДНР” — ISW
Пригожин подрывает авторитет Путина, потому что не получил обещанную награду за Бахмут — ISW

По мнению экспертов ISW, Пригожин “нападает” на Путина за то, что тот не дал Пригожину обещанную награду за Бахмут.

Похожая “атака” Пригожина на Путина произошла 9 мая — символический праздник, который Путин хотел использовать, чтобы заявить о победе в Бахмуте как о достижении, эквивалентном взятию Берлина Советским Союзом в 1945 г.

Пригожин утверждал, что Вагнер фактически захватил Бахмут к 10 мая и очистил город к 20 мая, и пытался обвинить в задержке захвата города Вагнером российское министерство обороны в сокрытии боеприпасов.

Высказывания Пригожина в адрес Путина и российского минобороны — в сочетании с его хвастовством достижениями Вагнера — могут говорить о том, что Пригожин расстроен тем, что не получил обещанной компенсации за победу в битве за Бахмут.

Возможно, российское минобороны намеренно саботировало Пригожина за несколько дней или недель до 9 мая, чтобы помешать Вагнеру захватить оставшиеся несколько кварталов в западном Бахмуте до Дня Победы, как предполагает Пригожин.

А Путин мог намеренно не замечать таких действий минобороны РФ.

Читайте также
”Вагнеровцы” отходят из Бахмута, но перегруппируются в других трех точках – Данилов
Олексій Данілов

Источник: ISW
Бахмут, Владимир Путин, ЧВК Вагнера
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Боевые действия в Бахмуте сведены к минимуму, но враг продолжает обстреливать позиции ВСУ — Череватый
Бої за Бахмут
На замену вагнеровцам РФ перебрасывает в Бахмут боевиков “ДНР” — ISW
Пригожин подрывает авторитет Путина, потому что не получил обещанную награду за Бахмут — ISW
”Вагнеровцы” отходят из Бахмута, но перегруппируются в других трех точках – Данилов
Олексій Данілов
В британской разведке подтвердили выход “вагнеровцев” с позиций возле Бахмута
Пригожин подрывает авторитет Путина, потому что не получил обещанную награду за Бахмут — ISW
ВСУ контролируют окрестности Бахмута и держат господствующие высоты на флангах – Маляр
ЗСУ під Бахмутом
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.05.2023)
Пригожин подрывает авторитет Путина, потому что не получил обещанную награду за Бахмут — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
Пригожин подрывает авторитет Путина, потому что не получил обещанную награду за Бахмут — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
Пригожин подрывает авторитет Путина, потому что не получил обещанную награду за Бахмут — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)
Пригожин подрывает авторитет Путина, потому что не получил обещанную награду за Бахмут — ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь