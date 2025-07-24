Уровень рождаемости в США достиг нового минимума: в прошлом году на одну женщину приходилось менее 1,6 ребенка.

Об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), обнародованные 24 июля.

Причины низкой рождаемости в США

Отмечается, что когда-то США были одной из немногих развитых стран, где уровень рождаемости обеспечивал каждому поколению достаточное количество детей для воспроизводства — около 2,1 ребенка на женщину.

Сейчас смотрят

Но в Америке уровень рождаемости снижается уже почти два десятилетия, поскольку все больше женщин откладывают рождение детей на более долгий срок или вообще не делают этого.

По данным Всемирного банка, новые статистические данные соответствуют показателям рождаемости в странах Западной Европы.

Обеспокоенная спадом рождаемости, администрация Трампа предприняла шаги по усилению падения рождаемости.

В частности, был издан указ, призванный расширить доступ к экстракорпоральному оплодотворению и снизить его стоимость. Также была поддержана идея детских бонусов, которые могли бы побудить больше пар заводить детей.

По словам директора Центра народонаселения при Университете Северной Каролины Карен Гуццо, уровень рождаемости в целом снижается среди женщин большинства возрастных групп, и вряд ли эта ситуация изменится в ближайшем будущем.

Люди вступают в брак позже и при этом беспокоятся о том, смогут ли они иметь достаточно денег, медицинской страховки и других ресурсов, необходимых для воспитания детей в стабильной обстановке.

На вопрос о мерах по стимулированию рождаемости, предложенных администрацией Трампа, Гуццо ответил, что они не решают более масштабных проблем, таких как отпуск по уходу за ребенком и доступный уход за детьми.

— То, что они делают, на самом деле символично и вряд ли что-то изменит для настоящих американцев, — сказала эксперт.

Источник : MedicalXpress

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.