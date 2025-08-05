Трамп хочет вернуть производство чипов в США: анонсировал новые пошлины на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует ввести новые пошлины на полупроводники и чипы в ближайшее время.

Трамп хочет ввести пошлины на полупроводники и чипы

Как заявил глава Белого дома в эфире CNBC, США могут ввести пошлины в течение следующей недели или примерно в это время.

— Мы намерены сделать объявление о полупроводниках и чипах. Мы хотим, чтобы их производили в США, — подчеркнул Трамп.

По словам президента США, в течение этого времени он заявит о дополнительных пошлинах на фармацевтическую продукцию.

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В среду, 30 июля, Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на отдельные категории импортной медной продукции вводятся пошлины в размере 50%.

В Белом доме отметили, что такой шаг продиктован потребностями национальной безопасности.

Новые пошлины США вступили в силу с 1 августа и охватили полуфабрикатную медную продукцию, а также изделия с высоким содержанием меди.

В то же время ограничения не касаются медного сырья, в частности таких позиций, как медные руды, концентраты, штейны или лом.

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