Большинство украинцев не верит в быстрый мир после встречи Трампа и Путина

Тема встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске стала одной из главных международных новостей последних дней.

Исследовательская компания Gradus Research 15 августа провела срочный опрос, чтобы зафиксировать, чего украинцы ожидают от этой встречи и какие сценарии считают возможными после нее.

Высокая осведомленность, но невысокая вера в положительный результат

96% опрошенных украинцев знают о запланированной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Однако только четверть (26%) респондентов верят, что встреча может привести к полному прекращению активных боевых действий, тогда как 69% настроены скептически.

Скепсис подкрепляется оценками сроков войны: только 17% надеются на завершение боевых действий в 2025 году, 33% прогнозируют затягивание на годы, еще 34% не берутся давать прогнозы.

Это делает ожидания быстрого и устойчивого мирного результата встречи менее вероятными в глазах большинства.

— Мы видим высокую вовлеченность украинцев в тему и почти полную осведомленность о встрече. В то же время преобладает рациональный скепсис: общественное мнение разделено между осторожным оптимизмом относительно возможных тактических результатов (таких как временное перемирие) и убеждением, что стратегическое завершение войны остается маловероятным в ближайшей перспективе, — отметила основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Украинцы настроены решительно

80% считают смягчение санкций против России недопустимым.

Абсолютное большинство также настаивает на ответственности агрессора: 92% считают, что РФ должна выплатить Украине репарации в полном объеме для возмещения разрушительных последствий войны, а 91% убеждены, что руководство РФ должно понести уголовную ответственность за военные преступления в Украине.

От саммита ожидают скорее временного прекращения огня, чем устойчивого мира.

Как меняется отношение к США и другим странам

Несмотря на напряженную ситуацию, украинцы накануне встречи на Аляске видели в США скорее дружественную страну.

Это отношение значительно изменилось к лучшему по сравнению с показателями после напряженной встречи президентов США и Украины в Овальном кабинете в марте этого года.

Украинцы продолжают видеть ключевых союзников среди стран Запада: Великобритания, Германия, Франция, страны Балтии, Канада, Польша и другие. США как дружественную страну называют 42% респондентов.

Среди недружественных/враждебных чаще всего упоминают Беларусь, Северную Корею, Иран. Китай недружественным считают 55% опрошенных, Венгрию — 52%.

Опрос проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Выборка отражает структуру населения Украины в городах с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, за исключением временно оккупированных территорий и территорий ведения активных боевых действий.

Период проведения опроса: 15 августа 2025 года. Размер выборки: 1000 респондентов.

