США могут нанести сокрушительное поражение российским войскам, не применяя ядерное оружие и без ввода наземных войск на территорию Украины.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

США могут уничтожить армию РФ без присутствия в Украине: что известно

Недавно Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов стать частью системы безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения. Однако подчеркнул, что американских военных на территории Украины не будет.

Как пишет издание, война в Украине показала реальный уровень российских вооруженных сил.

Telegraph пишет, что Кремль годами демонстрировал так называемое супероружие, которым якобы мог противостоять Западу. Однако реальность оказалась иной.

Издание объясняет, что гиперзвуковая ракета Кинжал, которую в Москве называют непобедимой, фактически является модификацией ракеты Искандер 1980-х годов. В Украине она неоднократно была сбита системами Patriot. Ракета Циркон, которую россияне позиционировали как стратегический прорыв, также не оправдала ожиданий.

По мнению экспертов, эти неудачи продемонстрировали отсутствие у России современных технологий, которые могли бы противостоять высокоточному оружию НАТО.

The Telegraph пишет, что если бы Россия действительно была равным конкурентом США, то результат вторжения в 2022 году можно было бы сравнить с операциями США в Ираке в 2003 году или в Ливии в 2011 году.

Вместо этого армия РФ, имея численное и техническое преимущество, не смогла прорвать сопротивление Украины. Уже в первые месяцы вторжения большинство российских подразделений были отброшены от Киева. Война превратилась в изнурительное противостояние, где Украина, даже с меньшими ресурсами, остановила врага.

Издание подчеркивает, что современное оружие США имеет преимущество над российским.

Отмечается, что ракеты Tomahawk и JASSM способны поражать самые удаленные цели. Системы ATACMS и их преемник PrSM могут быть переданы Украине и радикально изменить ситуацию на фронте.

Также системы РЭБ и AWACS, технология стелс имеют гораздо более высокий уровень, чем российские.

Издание пишет, что теоретически российские системы ПВО С-300 и С-400 должны были защищать армию Путина, как и многочисленные советские истребители времен Холодной войны. Но на практике они оказались бумажными тиграми — бессильными даже против простых украинских дронов с пропеллерами, технологически похожих на аппараты Первой мировой войны.

Так же провально российские технологии показали себя и против Израиля. Поэтому в противостоянии с военной машиной США шансы Москвы выглядят мизерными. Как только ее противовоздушная оборона будет подавлена, а украинские или западные беспилотники и самолеты получат свободу действий, российские наземные войска быстро окажутся в хаосе — подобно армиям Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи.

