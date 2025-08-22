Министр обороны США Пит Хегсет уволил руководителя разведывательного управления Пентагона Джеффри Круза, чья первоначальная разведывательная оценка ущерба иранским ядерным объектам в результате ударов США вызвала гнев американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщили два источника, знакомые с этим решением, и представитель Белого дома, пишет The Associated Press.

Увольнение руководителя разведывательного управления в Пентагоне

Как утверждают собеседники, которые предоставили информацию на условиях анонимности из-за того, что они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично, генерал-лейтенант Джеффри Круз больше не будет возглавлять Разведывательное управление Министерства обороны США.

Это увольнение стало новым потрясением для американских военных и разведывательных служб.

Оно произошло через несколько месяцев после утечки в СМИ подробностей предварительной оценки, которая показала, что ядерная программа Ирана была отложена лишь на несколько месяцев, вопреки утверждениям президента США Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

На пресс-конференции после июньских ударов Хегсет отметил, что СМИ уделили чрезмерное внимание предварительной оценке, однако он не предоставил прямых подтверждений уничтожения иранских объектов по производству ядерного оружия.

