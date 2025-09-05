Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ об изменении названия Министерства обороны на Министерство войны. Таким образом он вернет ведомству прежнее название.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Трамп изменит название Министерства обороны США

Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предусматривает использование названия Министерство войны в качестве дополнительного названия Министерства обороны. Также министр обороны Пит Хэгсет станет министром войны.

Сейчас смотрят

Недавно Трамп и Хэгсет заявляли, что хотят изменить название ведомства. Это одна из нескольких инициатив, которые администрация Трампа продвигает в рамках своей кампании “воинского духа” в Пентагоне.

Указ также поручает Хэгсету предложить законодательные и исполнительные меры, чтобы навсегда изменить название на Министерство войны США, поскольку Трамп не может официально изменить название без одобрения Конгресса.

По словам представителя Белого дома, выполнение указа потребует внесения изменений в доступные для общественности веб-сайты и вывески в офисах Пентагона, включая переименование зала для брифингов.

– Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда это было Министерство войны. Затем мы изменили его на Министерство обороны, — сказал Трамп журналистам 25 августа.

Министерство войны основал Джордж Вашингтон, но после Второй мировой войны ведомство получило новое название.

Согласно указу, восстановление его названия «позволит департаменту сосредоточиться на национальных интересах и продемонстрировать противникам готовность Америки вести войну для защиты своих интересов».

Белый дом еще не сообщил, сколько будет стоить постоянное переименование, но американские СМИ ожидают, что реорганизация сотен агентств, эмблем, электронных адресов, униформы и т.д. обойдется в миллиард долларов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.