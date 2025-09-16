В эфире американской программы The Late Show with Stephen Colbert вспомнили о полномасштабной войне России против Украины, однако на обнародованной карте не был изображен временно оккупированный Крым.

Карта Украины без Крыма в американском шоу

Выпуск Познего шоу со Стивеном Кольбертом, где была карта Украины, на которой отсутствует оккупированный Россией полуостров Крым, появился на Youtube-канале во вторник, 9 сентября 2025 года.

Опубликованное видео посмотрели более 230 тыс. пользователей. Это популярное американское шоу выходит в эфире телеканала CBS.

В своем выступлении по случаю 10-летия Познего шоу Стивен Колберт вспомнил ключевые события, повлиявшие на жизнь американцев с 2015 года.

Один из сегментов программы ведущий посвятил Украине, отметив героизм украинцев, но на экране карты страны не было оккупированного Крыма.

Представители глобальной инициативы для поддержки Украины United24 отметили, что хотя наше государство благодарно за поддержку и внимание, однако даже такие мелкие ошибки имеют значение.

Там утверждают, что Россия систематически использует подобные карты Украины, на которых не изображен временно оккупированный Крым, как элемент своей пропаганды.

Ведущий вспомнил комедийное прошлое президента Украины Владимира Зеленского, намекнул на возможную политическую карьеру и еще раз напомнил, что с июня 2026 года планирует покинуть The Late Show with Stephen Colbert.

