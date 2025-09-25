Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов американской армии срочно собраться на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе, не указав причину.

Как сообщает издание The Washington Post, это вызвало заметное беспокойство среди командования США.

По словам более десятка источников, знакомых с ситуацией, эту крайне необычную директиву разослали практически всем высшим военным чинам по всему миру.

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что министр обороны обратится к высшему военному руководству США в начале следующей недели, но не предоставил дополнительных подробностей.

По словам источников, приказ распространяется на всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше, а также на их эквивалентов в ВМС, занимающих командные должности, и старших советников.

Как правило, каждый из этих офицеров командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать высшие командиры в зонах конфликтов и старшие военные руководители, дислоцированные по всей Европе, Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону, сообщили источники.

В то же время такое распоряжение главы Белого дома не распространяется на высших офицеров, занимающих штабные должности.

Никто из собеседников не вспомнил, чтобы министр обороны США когда-либо отдавал приказ такому количеству генералов и адмиралов собраться в таком виде. Некоторые заявили, что это вызывает опасения по поводу безопасности.

— Люди очень обеспокоены. Они не имеют представления, что это означает, — сказал один из них.

Двое других собеседников обратили внимание, что даже многим американским командирам, которые сейчас находятся за границей, придется присутствовать на этой встрече.

