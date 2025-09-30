В американский Сенат внесли резолюцию с призывом ежемесячно передавать Украине по $10 млрд из активов Российской Федерации.

Резолюция в Сенате США о передаче Украине активов РФ

Как отмечается на сайте Конгресса США, исполнительную власть, лидеров стран Большой семерки и Европейского Союза призывают в резолюции конфисковать российские активы, находящиеся под юрисдикцией членов G7.

Упомянутые средства предлагают выплачивать Украине траншами по $10 млрд ежемесячно до полного исчерпания активов.

Сейчас смотрят

Отмечено, что автором внесенной в резолюцию является сенатор-республиканец Джон Кеннеди, представляющий штат Луизиана.

Вопрос о передаче Украине замороженных российских активов на Западе остается предметом обсуждения уже несколько месяцев.

В частности, в Евросоюзе рассматривают возможность предоставить Украине кредит в размере €140 млрд, используя эти активы. Сейчас принятие решения тормозит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Недавно стало известно, что в Сенате США зарегистрирован новый двухпартийный законопроект, который предусматривает размещение $5 млрд замороженных суверенных активов России на процентном счете.

Согласно документу, каждые 90 дней предполагается переводить примерно $250 млн из этих средств на поддержку Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.