Комитет Сената по иностранным делам США одобрил на заседании ряд важных для Украины законопроектов.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина 22 октября.

Какие законопроекты одобрил Комитет Сената США

По словам посла, законопроекты касаются признания России государством-спонсором терроризма в случае невозврата похищенных украинских детей.

В то же время документы охватывают конфискацию и передачу на нужды Украины замороженных российских активов, а также санкции против китайских организаций и лиц, экспортирующих оружие в РФ, пояснила Стефанишина.

По ее мнению, эти законопроекты увеличат цену агрессии для России, приблизят Украину к длительному и справедливому миру.

Как пояснила Стефанишина, законопроект S.2805 об объявлении РФ государством-спонсором терроризма в случае невозврата Россией более 19 тыс. украинских детей предусматривает, что не позднее чем через 60 дней после вступления закона в силу госсекретарь США должен представить в американский Конгресс отчет.

Он должен установить, что похищенные после полномасштабного вторжения дети воссоединились со своими семьями или опекунами, а также продолжается процесс реинтеграции таких несовершеннолетних в украинское общество.

Однако если госсекретарь США не может это подтвердить, тогда он должен немедленно признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма.

В то же время в законопроекте S.2918 речь идет о введении закона REPO о конфискации замороженных российских активов и передаче их на нужды Украины.

Стефанишина отметила, что документ предусматривает перевод всех замороженных суверенных активов РФ в размере примерно $5 млрд, находящихся под юрисдикцией США, на счет с начислением процентов.

— Документ призывает президента США перенаправлять не менее $250 млн с этого счета в пользу Украины каждые 90 дней, — отметила посол.

Кроме этого, законопроект предусматривает активную дипломатическую кампанию с целью убедить союзников США начать перенаправлять Украине не менее 5% (примерно $15 млрд) активов РФ.

По словам Стефанишиной, еще один законопроект S.2657 Stop China and Russia Act of 2025 направлен на препятствование поддержке войны РФ со стороны Китая в координации с союзниками и партнерами США.

В частности, это будет происходить в результате перекрытия финансовых каналов и санкций в отношении организаций и лиц КНР, участвующих в экспорте вооружения и технологий двойного назначения на территорию России.

