Президент США Дональд Трамп считает, что “проблемой” с передачей Украине ракет Tomahawk является то, что для их освоения украинскими военными потребуется от 6 до 12 месяцев.

Об этом он сказал во время совместной с генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции.

Трамп о “проблеме” передачи Украине ракет Tomahawk

– Проблемой с Tomahawk является то – и многие люди не знают об этом – что понадобится не менее шести месяцев, а обычно год, чтобы научиться ими пользоваться. Они очень сложные, – сказал глава Белого дома.

Он добавил, что единственный способ, которым Tomahawk может быть запущен, “это если мы его запустим, а мы этого не сделаем”.

Трамп назвал ракеты Tomahawk мощным и точным оружием, но сложным, ведь оно требует много времени для обучения.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Белом доме.

На брифинге глава государства подтвердил, что они обсуждали поставки Tomahawk, однако сказал, что он и Трамп решили не поднимать этот вопрос публично, поскольку США хотят избежать эскалации.

