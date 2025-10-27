США ожидают, что Венгрия разработает и реализует план по сокращению зависимости от российских энергоносителей, а также призывают Китай присоединиться к международному давлению на РФ с целью прекращения войны против Украины.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

США ожидают, что Венгрия избавится от зависимости от нефти из РФ

Уитакер заявил, что администрация Трампа продолжает использовать все доступные инструменты, включая санкции, чтобы заставить Россию прекратить военные действия.

– Мы ожидаем, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, которые продолжают покупать российскую нефть и газ, разработают план и выполнят план, который избавит их от зависимости от российской нефти и газа. А Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала никаких планов и не предприняла никаких активных шагов, – сказал Уитакер.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп держит “все карты в руках” и продолжит давление на Москву, в частности через нефтяные санкции.

Посол подчеркнул, что Россия должна как можно скорее прекратить войну, ведь ситуация для нее только ухудшается: страна выглядит слабой и не получает никаких территориальных завоеваний, теряя тысячи военных каждую неделю на полях сражений в Украине.

Уитакер отметил, что Китай играет ключевую роль в прекращении войны, ведь поставляет России большие объемы нефти, газа и технологий двойного назначения.

– Сейчас китайцы покупают слишком много российской нефти и газа. Они предоставляют россиянам слишком много технологий двойного назначения, чтобы те могли продолжать эту войну, будь то детали беспилотников или другие технологии, которые можно использовать для ее продолжения.

Китай должен присоединиться к США и другим нашим союзникам… И президент Трамп абсолютно прав, оказывая давление на россиян, – подчеркнул посол.

На вопрос журналистки об эффективности санкций Уитакер ответил, что замороженные в Европе российские активы на сумму около $200 млрд способны существенно поддержать Украину и повлиять на ситуацию на поле боя.

Напомним, в четверг, 30 октября, в южнокорейском Пусане Дональд Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

