Пентагон одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Томагавк, но окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

Недавно Трамп заявил, что “в определенной степени” принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он добавил, что перед окончательным решением хотел бы узнать, для чего эти ракеты будут использованы. 17 октября тема поставок Tomahawk поднималась во время встречи американского лидера с президентом Владимиром Зеленским.

В июле этого года Трамп также рассматривал возможность предоставления Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk, которые могут достичь Москвы или Санкт-Петербурга. Такие данные обнародовало издание The Washington Post со ссылкой на источник, причастный к принятию решений о помощи США.

Факты ICTV узнавали характеристики, стоимость и дальность полета ракет Томагавк.

Tomahawk: характеристики

Высокоточные ракеты Tomahawk, которые способны поражать цели на расстоянии до 2500 км, раньше были в запросе Украины к международным партнерам.

Tomahawk — это многоцелевая крылатая ракета, которая является неотъемлемой частью ударной мощи ВМС США. Ее низкоуровневый полет и высокая точность делают ее идеальным оружием для поражения важных военных объектов, таких как командные пункты, аэродромы и системы ПВО.

Оснащенная различными типами боеголовок, Tomahawk может выполнять широкий спектр задач, от уничтожения наземных целей до разведки. Современные модификации этой ракеты обеспечивают ей еще большую дальность, точность и живучесть.

Крылатые ракеты Tomahawk неоднократно демонстрировали свою высокую эффективность в боевых действиях, начиная с войны в Персидском заливе. Несмотря на попытки противника сбить эти ракеты, лишь незначительная их часть была уничтожена системами ПВО.

Такая результативность объясняется современными системами наведения и высокой маневренностью Tomahawk.

Семейство ракет Tomahawk — это высокоточные, дозвуковые крылатые ракеты большой дальности, которые широко используются вооруженными силами США и некоторых других стран.

Tomahawk, дальность которых может отличаться, характеризуются универсальностью и способностью поражать цели на значительном расстоянии, что делает их одним из самых эффективных видов высокоточного оружия.

Основные характеристики ракеты Томагавк:

тип — дозвуковая крылатая ракета с турбореактивным двигателем;

длина — 5,55 м без бустера;

диаметр — 0,52 м;

вес без ускорителя — около 1 315 кг;

дальность полета — 1 250-2 500 км;

боевая часть — фугасная, ядерная, кассетная, весом до 454 кг;

системы наведения — инерционная система с коррекцией по фото местности, GPS и противорадарная ГСН.

Это позволяет ракетам поражать как стационарные, так и подвижные цели с высокой точностью.

Ракета Томагавк: цена

В прошлом году Австралия пополнила свой военный арсенал партией крылатых ракет Tomahawk. Высокоточные дальнобойные ракеты Tomahawk, цена которых по этому договору около $4,16 млн за штуку, способны поражать цели на расстоянии до 1 600 км.

Австралийские военные планируют использовать Tomahawk с борта своих эсминцев класса Hobart, каждый из которых может нести до 48 таких ракет.

Какие ракеты Tomahawk могут использоваться в Украине

Есть авиационные ракеты Томагавк, противокорабельные и BGM-109A/C/D/G, запускаемые с наземных пусковых установок. Именно этот вариант подходит для Украины.

Но в 1987 году состоялось подписание договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В рамках этого договора СССР уничтожал свои SS-20. Все наземные комплексы Томагавк BGM-109G, находившиеся в Европе, порезали в рамках этого договора с 1988 по 1991 год. Поэтому до недавнего момента у США не было наземных пусковых установок для ракет Томагавк.

В 2023 году армия США приняла на вооружение батарею VLS — Strategic Mid-range Fires System (SMRF), которую назвали Typhon. Именно эта установка может запускать огромное количество разнообразных ракет, в том числе и Томагавки. Но таких пусковых установок у США небольшое количество.

Украина проявляет интерес к приобретению этих ракет для усиления своей обороноспособности. Однако существуют значительные препятствия для реализации такого сценария. Во-первых, для запуска Tomahawk нужны специальные платформы, такие как подводные лодки или корабли, которых в Украине нет. Кроме того, США ограничивают экспорт этих ракет.

По мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, ракеты Томагавк, которые сейчас запускаются с кораблей, можно запускать с наземных пусковых установок.

— Самолеты, которые есть у нас на вооружении, можно дооборудовать соответствующими держателями для Томагавков. Речь идет о бомбардировщиках СУ-24. Но проблема в том, что у нас совсем немного этих самолетов и сейчас они используются для запуска Storm Shadow — говорит эксперт.

Эксперт отмечает, что Томагавки запускаются с контейнерных пусковых установок. По его мнению, при необходимости можно переоборудовать уже существующие пусковые установки под эти ракеты.

— Относительно новой наземной пусковой установки Typhon, то нам ее никто не даст. Надо исходить из того, что у нас есть, и что имеют на складах союзники, — отмечает Романенко.

Источники: Милитарный; Defense Express; missilethreat

