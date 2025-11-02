Министр войны США Пит Хэгсет заявил, что Соединенные Штаты и Китай договорились установить прямую связь между своими вооруженными силами, чтобы избежать конфликта.

Об этом он написал в соцсети X.

США и Китай договорились о сотрудничестве ВС

По словам Хэгсета, после встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином он провел “не менее позитивную встречу” со своим коллегой, министром национальной обороны Китая адмиралом Донгом Джуном в Малайзии.

– И вчера вечером мы снова разговаривали. Адмирал и я согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения – это лучший путь для наших двух больших и сильных стран. Как сказал президент Трамп, его историческая встреча задала тон для вечного мира и успеха США и Китая, – заявил глава Пентагона.

Гегсет добавил, что представители обеих стран проведут переговоры, чтобы обсудить детали общения.

Глава Пентагона и министр обороны Китая Дон Цзюнь встретились в Куала-Лумпуре в пятницу, на следующий день после встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее, где два лидера договорились о торговом перемирии с целью стабилизации отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

В субботу Хегсет призвал Юго-Восточную Азию усилить морское сотрудничество, чтобы противостоять, по его словам, усилению агрессии Пекина в Южно-Китайском море.

