Ушел из жизни бывший вице-президент США Дик Чейни в возрасте 84 лет. Он умер в окружении своей семьи.

Как сообщает CNN, семья Дика Чейни была с ним рядом, когда он умирал.

— Его любимая жена Линн, с которой он прожил 61 год, его дочери Лиз и Мэри, а также другие члены семьи были с ним, когда он умирал, — сообщили представители семьи.

По их словам, Дик Чейни умер из-за осложнений, вызванных пневмонией, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Дик Чейни был великим и добрым человеком, который научил своих детей и внуков любить нашу страну и жить мужественно, честно, с любовью, добротой и ловить рыбу нахлыстом, — добавила семья.

46-й вице-президент США, который работал вместе с президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим в течение двух сроков с 2001 по 2009 год, на протяжении десятилетий был влиятельной и противоречивой фигурой в политике Вашингтона, пишет CNN.

Чейни страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями большую часть своей жизни, пережив ряд сердечных приступов. В 2012 году ему сделали пересадку сердца, которую он сам назвал в интервью 2014 года “даром самой жизни”.

Дик Чейни — биография и факты из жизни

Ричард Брюс Дик Чейни родился 30 января 1941 года в столице штата Небраска — городе Линкольн. Он вырос в городе Каспер, штат Вайоминг.

Его отец был агентом по сохранению почв в Министерстве сельского хозяйства США, а мать — софтбольной знаменитостью 1930-х годов. Дик Чейни был не единственным ребенком в семье, у него были брат и сестра.

В начале 2000 года Дик Чейни возглавлял комитет по поиску кандидата на должность вице-президента для Джорджа Уокера Буша.

Позже Буш предложил Чейни стать его кандидатом на эту должность, что стало неожиданностью для многих. После победы на выборах Буша Чейни официально вступил в должность 20 января 2001 года.

Дик Чейни дважды временно исполнял обязанности президента США: в 2002 и 2007 годах, когда Джордж Буш проходил колоноскопию под наркозом.

В соответствии с пунктом 3 25-й поправки к Конституции США, в таких случаях президент подает заявление в Конгресс о временной недееспособности. Каждый раз Чейни занимал полномочия президента в течение примерно двух часов.

Чейни женился на Линн Винсент в 1964 году, с которой прожил в браке более 60 лет, имеет двух дочерей.

