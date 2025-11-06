Президент США Дональд Трамп считает, что продолжающийся шатдаун не наносит ущерба национальной экономике.

Об этом он сказал, выступая на бизнес-форуме в Майами.

Трамп о шатдауне

– Сейчас мы настолько сильны, что я не считаю, что что-то может навредить, – заявил Трамп.

В то же время он отметил, что было бы “хорошо” возобновить работу правительства, чтобы поддержать людей, которые остались без работы и не получают заработную плату.

Сейчас смотрят

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на собственный источник, сообщил, что президент США возложил ответственность за поражение республиканцев на выборах губернаторов в нескольких штатах, в частности в Нью-Йорке, на длительный шатдаун.

По информации того же канала, группа сенаторов-демократов вместе с несколькими республиканцами продолжают активные переговоры по достижению соглашения, которое могло бы возобновить работу правительства.

1 октября американские правительственные учреждения временно приостановили работу, поскольку Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.