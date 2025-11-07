Индия в значительной степени приостановила закупки российской нефти после введения санкций и тарифов со стороны Вашингтона.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Трамп о закупке Индией нефти из РФ

Журналист поинтересовался у Трампа ходом переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

– Отлично, все идет хорошо. Он прекратил, в основном прекратил покупать нефть в России, – ответил Трамп.

По его словам, Моди пригласил его посетить Индию. Глава Белого дома пообещал в ответ, что осуществит такой визит.

Трамп отметил, что его поездка в Индию может состояться в следующем году.

В середине октября Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть. Он сказал, что в этом его заверил Нарендра Моди.

На фоне слов американского президента в МИД Индии заявили, что для Дели приоритетом является обеспечение интересов индийских потребителей.

