Президент США Дональд Трамп готов подписать закон о введении санкций против России при условии, что он сохранит за собой право окончательного решения по любым таким мерам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Белого дома.

В воскресенье вечером Трамп заявил журналистам, что он “не имеет ничего против” того, что республиканцы работают над законом о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией, из-за неспособности Москвы договориться о мирном соглашении с Украиной.

Глава Белого дома заявил, что законодатели могут принять его предложение добавить Иран к санкциям.

Двухпартийный законопроект о вторичных санкциях против России, который весной 2025 года представили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, предусматривает введение пошлин в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ или уран.

Документ также содержит санкции против любого государства, которое продолжает импортировать российский уран.

Грэм летом намекал, что Трамп якобы готов поддержать документ и что его рассмотрят после сенатского перерыва. Но после встречи Трампа с Путиным на Аляске сенат приостановил рассмотрение законопроекта как минимум до потенциальной их встречи в Будапеште, которая не состоялась.

