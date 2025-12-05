Вэнс о войне в Украине: Надеемся на хорошие новости в ближайшие недели
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неудачу в заключении соглашения о прекращении войны России против Украины самым большим разочарованием на посту.
Об этом он заявил в интервью NBC News.
Вэнс о прекращении войны РФ против Украины
Он отметил, что ситуация между Россией и Украиной уже давно является источником постоянного разочарования для Белого дома.
По его словам, в Вашингтоне действительно считали, и президент неоднократно это повторял, что именно эту войну будет легче всего урегулировать.
Вэнс добавил, что если бы кто-то ранее предположил, что достичь мира на Ближнем Востоке будет проще, чем мира в Восточной Европе, он бы воспринял это как абсурд.
В то же время Вэнс сказал, что остается оптимистом.
– Я действительно считаю, что мы достигли значительного прогресса, но еще не достигли конечной цели. Я думаю, что есть надежда — надеемся, что в ближайшие недели появятся хорошие новости по этому поводу, — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы хотел бы закончить войну в Украине.
По словам американского лидера, такое впечатление сложилось у Стива Уиткоффа и Джерада Кушнера во время разговора в Москве с диктатором.