Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неудачу в заключении соглашения о прекращении войны России против Украины самым большим разочарованием на посту.

Об этом он заявил в интервью NBC News.

Вэнс о прекращении войны РФ против Украины

Он отметил, что ситуация между Россией и Украиной уже давно является источником постоянного разочарования для Белого дома.

По его словам, в Вашингтоне действительно считали, и президент неоднократно это повторял, что именно эту войну будет легче всего урегулировать.

Вэнс добавил, что если бы кто-то ранее предположил, что достичь мира на Ближнем Востоке будет проще, чем мира в Восточной Европе, он бы воспринял это как абсурд.

В то же время Вэнс сказал, что остается оптимистом.

– Я действительно считаю, что мы достигли значительного прогресса, но еще не достигли конечной цели. Я думаю, что есть надежда — надеемся, что в ближайшие недели появятся хорошие новости по этому поводу, — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы хотел бы закончить войну в Украине.

По словам американского лидера, такое впечатление сложилось у Стива Уиткоффа и Джерада Кушнера во время разговора в Москве с диктатором.

