США выходят из 66 международных организаций, включая учреждения ООН и структуры вне ее.

Об этом говорится в меморандуме, который 8 января опубликовал Белый дом.

Выход США из 66 международных организаций: что известно

Отмечается, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам прекратить участие в деятельности и финансировании 35 организаций, не входящих в состав Организации Объединенных Наций (ООН), и 31 учреждения ООН, которые «действуют вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США”.

– Это происходит после распоряжения в начале этого года о пересмотре всех международных межправительственных организаций, конвенций и договоров, членом или участником которых являются Соединенные Штаты, или которые Соединенные Штаты финансируют или поддерживают, – говорится в документе.

Сообщается, что такой шаг освободит американских налогоплательщиков от расходов на организации, которые “продвигают глобалистские планы выше приоритетов США или решают важные вопросы неэффективно”.

Администрация Трампа считает, что эти средства можно будет перераспределить для “поддержки соответствующих миссий» для приоритета под названием «Америка превыше всего”.

– Многие из этих организаций пропагандируют радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США.

Американские налогоплательщики потратили миллиарды на эти организации с незначительной отдачей, в то время как они часто критикуют политику США, продвигают повестку дня, противоречащую нашим ценностям, или тратят деньги налогоплательщиков, якобы решая важные вопросы, но не достигая никаких реальных результатов, – говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Таким образом, в администрации планируют “ставить Америку на первое место на мировой арене” и обеспечивать, чтобы международные отношения служили интересам США.

Напомним, ожидается, что США покинут ВОЗ 22 января 2026 года. Трамп заявил об этом сразу после того, как принес присягу на второй срок президентства.