Пентагон начал размещать дополнительные средства противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, чтобы защитить Израиль, союзников США и американские войска в случае ответа Ирана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова американских чиновников.

Почему США усиливают ПВО на Ближнем Востоке

Как утверждают чиновники США, военные уже сегодня могут нанести ограниченные авиаудары по Ирану, если будет соответствующий приказ американского президента Дональда Трампа.

По мнению чиновников, вероятно, пропорциональный ответ со стороны Ирана может вызвать решительное нападение со стороны США, поэтому им необходимо иметь мощные средства противовоздушной обороны для защиты Израиля и американских войск.

Как отметили в издании, США уже имеют средства противовоздушной обороны в регионе, включая эсминцы, которые способны сбивать воздушные объекты, несущие угрозу.

Опираясь на данные мониторинга полетов и спутниковые разведданные, официальные лица подтвердили, что Пентагон усиливает защиту своих подразделений на Ближнем Востоке. В частности, дополнительные батареи THAAD и зенитные комплексы Patriot развертываются в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии.

В издании отметили, что Минобороны США уже перебросило три эскадрильи истребителей F-15E в Иорданию, которые могут сыграть определенную роль в ликвидации иранских беспилотников.

Наблюдается и другая активность войск. В четверг, 29 января, шесть истребителей F-35 Национальной гвардии Вермонта совершили посадку на Азорских островах, сократив дистанцию до Ближнего Востока.

Кроме того, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler перебазировали из Пуэрто-Рико в Испанию.

В издании отмечают, что привлечение комплексов THAAD является четким сигналом подготовки США к вероятному конфликту. Это решение выглядит особенно весомым, учитывая, что Пентагон имеет только семь боеспособных батарей, которые в течение последнего года были распределены по разным регионам.

Журналисты напомнили, что THAAD сыграли важную роль в защите израильских населенных пунктов от иранских атак в течение лета прошлого года, особенно когда у Израиля закончились собственные ракеты-перехватчики Arrow.

28 января президент США Дональд Трамп отправил флот в Иран, выдвинув ультиматум по ядерной сделке. В ответ в Иране начали угрожать масштабным конфликтом, если США начнут военные действия.

