После войны с Ираном США могут годами восстанавливать запасы ключевых ракетных систем.

Так, по оценке американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), пополнение арсеналов Tomahawk, Patriot и THAAD может продолжаться вплоть до 2030 года.

Как США будут восстанавливать запасы ракет

В CSIS отмечают, что часть боеприпасов Штатам удастся пополнить в течение одного-двух лет. В частности, речь идет о некоторых высокоточных ударных ракетах и ​​ракетах класса воздух-земля.

Сейчас смотрят

Между тем восстановление запасов более сложных систем будет длиться гораздо дольше. В CSIS указывают, что число Tomahawk, THAAD и Patriot могут восстанавливать более трех лет.

Крылатые ракеты Tomahawk при этом смогут произвести в количествах, равных довоенному уровню, только к концу 2030 года. Противоракеты THAAD, по прогнозу CSIS, могут возобновить до конца 2029 года. Что касается Patriot, то центр ожидает, что крупные партии новых ракет начнут поступать с мая 2029 года.

В центре пояснили, что скорость обновления будет зависеть от производственных мощностей, финансирования и способности оборонной промышленности США нарастить выпуск ракет.

Каково будущее запасов боеприпасов США

Центр стратегических и международных исследований отметил, что финансирование изготовления большего количества боеприпасов началось еще при администрации Джо Байдена и ускорилось при администрации Дональда Трампа.

Конгресс поддерживает такую ​​стратегию двухпартийно, поэтому проблема не в деньгах, а во времени, которое необходимо, чтобы расширить производственные мощности и построить сложные системы.

– Таким образом, будет существовать окно уязвимости в течение нескольких лет, пока запасы не вернутся к предыдущим уровням, и еще несколько лет, прежде чем они достигнут уровней, запланированных американскими военными. Министерству обороны США предстоит разработать стратегию для преодоления этого пробела, – подытожили в CSIS.

Там ожидают, что некоторые боеприпасы можно будет заменить аналогами, если удастся достичь компромиссов, ведь существующие альтернативы имеют короткую или среднюю дальность действия и повышают уязвимость пусковых платформ. К тому же в США считают, что они дорогие.

Напомним, США существенно исчерпали запасы ракет во время войны с Ираном, что создало риск дефицита боеприпасов в случае возможного нового конфликта в ближайшие годы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.