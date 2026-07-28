США в ООН призвали к прекращению огня и переговоров между Украиной и РФ
- Во время заседания Совета Безопасности ООН представитель США Дэн Негреа призвал к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров между Украиной и Россией для достижения долгосрочного мира.
- Он отметил высокую цену войны для всего мира, подтвердил готовность Вашингтона способствовать дипломатическому урегулированию и выступать посредником в диалоге.
Соединенные Штаты Америки в Организации Объединенных Наций призвали к немедленному прекращению огня, чтобы возобновить переговоры между Украиной и Россией по достижению долгосрочного мира.
Об этом заявил представитель США Дэн Негреа во время заседания Совета Безопасности ООН.
США в ООН о прекращении огня
Как утверждает американский дипломат, весь мир продолжает платить высокую цену за войну России против Украины. По его мнению, многочисленных жертв можно было бы избежать, если бы Москва отозвалась на призывы о завершении войны.
– Пролито слишком много крови. Мир платит высокую цену из-за этой войны. Она должна закончиться. США снова призывают к немедленному прекращению огня, чтобы Россия и Украина добросовестно договорились о долгосрочном урегулировании этого конфликта, – сказал он.
По словам представителя США, Вашингтон выражает готовность искать пути дипломатического урегулирования войны, а также выступать посредником в переговорах между Украиной и РФ.
Как отметил Дэн Негреа, приверженность Соединенных Штатов Америки для достижения мира в Украине остается неизменной.