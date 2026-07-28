Соединенные Штаты Америки в Организации Объединенных Наций призвали к немедленному прекращению огня, чтобы возобновить переговоры между Украиной и Россией по достижению долгосрочного мира.

Об этом заявил представитель США Дэн Негреа во время заседания Совета Безопасности ООН.

США в ООН о прекращении огня

Как утверждает американский дипломат, весь мир продолжает платить высокую цену за войну России против Украины. По его мнению, многочисленных жертв можно было бы избежать, если бы Москва отозвалась на призывы о завершении войны.

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– Пролито слишком много крови. Мир платит высокую цену из-за этой войны. Она должна закончиться. США снова призывают к немедленному прекращению огня, чтобы Россия и Украина добросовестно договорились о долгосрочном урегулировании этого конфликта, – сказал он.

По словам представителя США, Вашингтон выражает готовность искать пути дипломатического урегулирования войны, а также выступать посредником в переговорах между Украиной и РФ.

Как отметил Дэн Негреа, приверженность Соединенных Штатов Америки для достижения мира в Украине остается неизменной.

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