В Нью-Йорке на Таймс-сквер ударом ножа убили 32-летнюю вице-президента Bank of America Эрин Пиаченти.

О ее гибели сообщил один из крупнейших банков США, передает Reuters.

Убита вице-президент Bank of America

По данным полиции Нью-Йорка, нападение произошло в понедельник после обеда у перекрестка улицы Вест 42 и Седьмой авеню. Во время инцидента ножевые ранения получил также 68-летний мужчина. Его доставили в больницу. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.

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Пиаченти работала вице-президентом Bank of America в подразделении, которое занимается отбором клиентов и урегулированием конфликтных ситуаций. В 2021 году она получила юридическое образование в Фордхемском университете. Диплом юриста в том же году получил и муж Фрэнк.

По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, нападение, предварительно, было случайным и не имело очевидной причины.

Что известно о нападении

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, они увидели 49-летнюю Памелу Сиснерос с двумя большими ножами. Женщина размахивала оружием и двигалась в сторону полицейских.

Стражи порядка применили электрошокер, однако это не заставило Сиснерос бросить ножи. После этого полицейские открыли огонь. Женщина получила ранения, а впоследствии ее объявили мертвой.

Джессика Тиш отметила, что у Сиснерос была задокументированная история психических расстройств.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства нападения и мотивы действий женщины.

Источник : Reuters

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