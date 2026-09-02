Вице-президента Bank of America убили ножом на Таймс-сквер в Нью-Йорке: что известно
- 32-летняя Эрин Пиаченти погибла в результате нападения с ножом в Нью-Йорке.
- Еще один пострадавший — 68-летний мужчина, его состояние стабильное.
- Подозреваемая в нападении погибла после того, как полицейские открыли огонь.
В Нью-Йорке на Таймс-сквер ударом ножа убили 32-летнюю вице-президента Bank of America Эрин Пиаченти.
О ее гибели сообщил один из крупнейших банков США, передает Reuters.
Убита вице-президент Bank of America
По данным полиции Нью-Йорка, нападение произошло в понедельник после обеда у перекрестка улицы Вест 42 и Седьмой авеню. Во время инцидента ножевые ранения получил также 68-летний мужчина. Его доставили в больницу. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.
Пиаченти работала вице-президентом Bank of America в подразделении, которое занимается отбором клиентов и урегулированием конфликтных ситуаций. В 2021 году она получила юридическое образование в Фордхемском университете. Диплом юриста в том же году получил и муж Фрэнк.
По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, нападение, предварительно, было случайным и не имело очевидной причины.
Что известно о нападении
Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, они увидели 49-летнюю Памелу Сиснерос с двумя большими ножами. Женщина размахивала оружием и двигалась в сторону полицейских.
Стражи порядка применили электрошокер, однако это не заставило Сиснерос бросить ножи. После этого полицейские открыли огонь. Женщина получила ранения, а впоследствии ее объявили мертвой.
Джессика Тиш отметила, что у Сиснерос была задокументированная история психических расстройств.
Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства нападения и мотивы действий женщины.