США предупредили союзников о задержке поставок ракет из-за дефицита
- США предупредили союзников о задержке поставок оружия и ракет ПВО на срок до пяти лет из-за истощения собственных арсеналов во время войны с Ираном.
- Это решение Пентагона усложняет попытки Украины получить дополнительные ракеты-перехватчики Patriot накануне зимы.
США официально предупредили своих международных партнеров о возможных задержках в поставках ключевых видов вооружения, которые могут занять до пяти лет. Причиной стало истощение собственных арсеналов боеприпасов из-за военной операции против Ирана, которая началась 28 февраля с участием США и Израиля.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
США предупредили о задержках поставок ракет
Решение Пентагона предоставить приоритет пополнению собственных стратегических запасов существенно усложняет европейскую логистику безопасности. По данным источников, ряд стран Европы уже столкнулись с задержками в поставках ракетных систем и средств противовоздушной обороны.
В частности, Германия обратилась к Вашингтону с просьбой ускорить передачу крылатых ракет большой дальности Tomahawk и пусковых установок Typhon. Однако дефицит этого оружия означает, что компания Raytheon вряд ли сможет выполнить заказ в ближайшие пять лет.
По информации издания, проблема затронула и другие регионы. В апреле США сообщили Японии о задержке поставок ракет Tomahawk на срок до двух лет, а запросы Саудовской Аравии по военной поддержке против атак хуситов остаются без четкого ответа.
Влияние на Украину накануне зимы
Фокусировка Пентагона на собственных арсеналах значительно усложняет попытки Украины получить дополнительные ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot накануне зимы, отмечают в агентстве. Вопрос обеспечения украинской противовоздушной обороны станет одной из главных тем на заседаниях ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.
В то же время источники отмечают, что США продолжают поставки оружия Украине, которое покупают европейские союзники по инициативе НАТО и ЕС. На Генассамблее ООН европейские лидеры планируют убеждать Трампа предоставить Киеву больше ракет Patriot и добиться лицензий на их внутреннее производство в Европе.
В настоящее время американские оборонные фирмы активно наращивают мощности. В частности, Lockheed Martin Corp работает над увеличением годового выпуска современных ракетных сегментов PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3 MSE) с 600 до 2 тыс. единиц в год, а правительство работает над созданием запасов важных компонентов.
В начале недели американский президент Дональд Трамп сообщил, что США ведут переговоры с Украиной о предоставлении лицензии на менее продвинутые ракеты к Patriot или европейским партнерам на производство этого оружия.