Администрация президента США Дональда Трампа юридически обязалась потратить почти весь пакет в размере $400 млн, одобренный Конгрессом в конце прошлого года в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это гарантирует, что деньги не аннулируются после завершения американского финансового года 30 сентября.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Пакет помощи Украине от США

По данным источников, по состоянию на начало недели $307 млн ​​из предусмотренных $400 млн уже официально законтрактовано. Остальные $93 млн Белый дом планирует окончательно зафиксировать контрактами до 30 сентября, ведь иначе эти деньги не передадут на помощь.

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Первые поставки, включающие наступательное вооружение и оборудование (в частности, запасные части для бронетехники), начались уже в этом месяце. Полное исполнение контрактов и поставки другого оборудования ожидаются до октября 2029 года.

Как сообщил один из источников, среди законтрактованной военной техники нет ракет к системам ПВО Patriot, несмотря на постоянные комбинированные удары РФ дронами и баллистикой по украинским городам.

Отсутствие ракет Patriot объясняют истощением мировых запасов этих боеприпасов из-за войны США в Иране и боевыми действиями в Украине, а также беспокойством Пентагона относительно слишком низкого уровня собственных американских арсеналов.

Выделение этих денег долго вызывало споры в Вашингтоне. Демократы и часть республиканцев критиковали Пентагон за чрезвычайно медленные темпы реализации одобренной Конгрессом помощи. Ранее в июле отмечалось, что доставка определенного оборудования в Украину может затянуться на годы.

В то же время в последние месяцы риторика Трампа в отношении Украины стала более позитивной.

Среди последних шагов журналисты отмечают подписание предложения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot и законопроекта о новых санкциях против России.

Недавно состоялась двусторонняя встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, где обсуждались усилия по прекращению войны, в частности, потенциальное двустороннее прекращение огня по энергетическим объектам.

17 сентября сообщалось, что США готовятся передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot. Речь идет о 10 ракетах MIM-104E GEM-T, которые ранее получила Германия.

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