Последние новости мира

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Глава МИД Словакии публично послал Орбана из-за поддержки Путина

Глава МИД Словакии публично послал Орбана из-за поддержки Путина

Ориентировочные потери врага (22.02 06:00)
Личный состав Личный состав ~ 145 060 +620
Танки Танки 3 334 +8
Боевые бронированные машины Боевые бронированные машины 6 569 +7
Пушки Пушки 2 345 +7
РСЗО РСЗО 471
Средства ПВО Средства ПВО 243
Самолеты Самолеты 299
Вертолеты Вертолеты 287
Автомобильная техника и цистерны Автомобильная техника и цистерны 5 212 +2
Корабли/катера Корабли/катера 18
БпЛА БпЛА 2 026 +3
Специальная техника Специальная техника 226
Крылатые ракеты Крылатые ракеты 873

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Глава МИД Словакии публично послал Орбана из-за поддержки Путина
Глава МИД Словакии публично послал Орбана из-за поддержки Путина

Глава МИД Словакии обматерил премьера Венгрии Орбана за поддержку России в войне против Украины.

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Мы на стороне света. Россия никогда не победит Украину – главное из выступления Байдена в Варшаве
Мы на стороне света. Россия никогда не победит Украину – главное из выступления Байдена в Варшаве

Факты ICTV собрали главные тезисы по речи президента США Джо Байдена перед Королевским дворцом в Варшаве.

 Февраль, 21 в 21:09
Полагаются на разведданные: США не изменили оценку ядерной программы РФ после заявлений Путина
Полагаются на разведданные: США не изменили оценку ядерной программы РФ после заявлений Путина

Соединенные Штаты не изменили оценку ядерной программы РФ после решения Путина остановить участие России в ДСНВ.

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Время измеряется неделями: Боррель призвал предоставить Украине боеприпасы со складов стран ЕС

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Нидерланды предлагают создать в ЕС штаб по борьбе с обходом санкций против РФ

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 Февраль, 21 в 10:54
Варшава будет просить у Байдена самолеты для Украины — МИД Польши
Варшава будет просить у Байдена самолеты для Украины — МИД Польши

Польша будет поднимать вопрос предоставления Украине самолетов во время переговоров с президентом США Джо Байденом, который сейчас в Варшаве.

 Февраль, 21 в 10:46
Совет ЕС продлил на год санкции против РФ из-за оккупации ею ряда областей Украины
Совет ЕС продлил на год санкции против РФ из-за оккупации ею ряда областей Украины

ЕС на год продлил санкции против РФ за признание “независимости” оккупированных территорий Украины.

 Февраль, 21 в 10:14
Буш за пять лет до оккупации Крыма предупреждал Обаму об агрессивных планах РФ – NYT
Буш за пять лет до оккупации Крыма предупреждал Обаму об агрессивных планах РФ – NYT

Об этом свидетельствуют недавно рассекреченные докладные записки Совета национальной безопасности США от 2009 года.

 Февраль, 20 в 23:30
Байден прибыл с визитом в Польшу – СМИ
Байден прибыл с визитом в Польшу – СМИ

Джо Байден, который сегодня утром совершил визит в Киев, пересек польскую границу на поезде.

 Февраль, 20 в 21:55
Беспрецедентный визит: стало известно, когда Байден принял решение о поездке в Киев
Беспрецедентный визит: стало известно, когда Байден принял решение о поездке в Киев

Джо Байдену было предложено несколько вариантов визита в Украину, но он решил, что наиболее целесообразной является поездка в Киев.

 Февраль, 20 в 20:39

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