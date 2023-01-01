Последние новости мира

В Молдове заявили, что у РФ есть несколько планов по дестабилизации в стране

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что может подтвердить слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия планировала захватить аэропорт в Кишиневе.