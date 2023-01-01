Последние новости мира

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Мы на стороне света. Россия никогда не победит Украину – главное из выступления Байдена в Варшаве
Факты ICTV собрали главные тезисы по речи президента США Джо Байдена …
- Полагаются на разведданные: США не изменили оценку ядерной программы РФ после заявлений Путина
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По словам бывшего премьера Британии, если бы самолеты F-16 отправили год назад, Украина была бы гораздо ближе к прекращению войны.
Венгрия блокирует предложения стран Балтии и Польши по упрощению введения санкций против членов семей и окружения российских олигархов, пишет издание Politico.
Глава МИД Словакии обматерил премьера Венгрии Орбана за поддержку России в войне против Украины.
Факты ICTV собрали главные тезисы по речи президента США Джо Байдена перед Королевским дворцом в Варшаве.
Соединенные Штаты не изменили оценку ядерной программы РФ после решения Путина остановить участие России в ДСНВ.
Анджей Дуда призвал лидеров Европы и НАТО отправить Украине необходимую военную технику.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что может подтвердить слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия планировала захватить аэропорт в Кишиневе.
Президент США Джо Байден обратился к народам России, заверив, что Запад не собирался нападать на РФ, а война – это исключительно выбор Путина.
Джо Байден в Варшаве заявил, что Киев стоит гордый, сильный и свободный как никогда.
Анджей Дуда напомнил президенту США Джо Байдену о Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР благодаря жесткой политике Вашингтона.
Жозеп Боррель направил соответствующее письмо министрам обороны стран ЕС.
Йенс Столтенберг отметил, что будущее Украины – в евроатлантической семье.
В НАТО призвали РФ уважать существующие договоренности.
Нидерланды начали распространять это предложение неделю тому назад, и уже около десяти государств ЕС его поддержали.
В Беларуси 21 февраля заметили колонны военной техники, двигающиеся в сторону границы с Литвой.
Польша будет поднимать вопрос предоставления Украине самолетов во время переговоров с президентом США Джо Байденом, который сейчас в Варшаве.
ЕС на год продлил санкции против РФ за признание “независимости” оккупированных территорий Украины.
Об этом свидетельствуют недавно рассекреченные докладные записки Совета национальной безопасности США от 2009 года.
Джо Байден, который сегодня утром совершил визит в Киев, пересек польскую границу на поезде.