Основатели Instagram уходят из компании – причина

Основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании в ближайшие недели,

Об этом сообщает The New York Times и подтвердил Систром в блоге сервиса.

Кевин Систром занимал пост генерального директора Instagram, а Кригер — технического директора.

По данным NYT, 24 сентября они уведомили о скором уходе топ-менеджмент Facebook, которому принадлежит компания.

Систром в блоге отметил, что он и Кригер планируют отдохнуть от дел, чтобы заново изучить свое любопытство и творческое начало. По его словам, сооснователи компании остаются довольны перспективами Instagram и Facebook.

Создатели Instagram не назвали точных причин ухода. Однако Bloomberg со ссылкой на источники рассказал, что Систром и Кригер ушли в отставку из-за разногласий с гендиректором Facebook Марком Цукербергом.

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По данным издания, сооснователям фотосервиса не нравилось повышенное внимание со стороны Цукерберга, тогда как они хотели сохранить независимость от головной компании.

Основатель Facebook назвал Систрома и Кригера выдающимися лидерами, пожелал им наилучшего и отметил, что с нетерпением ждет, что они построят далее.

Кригер основал Instagram в 2010 году, вскоре к нему присоединился Систром. Facebook приобрёл фотосервис в 2012 году за миллиард долларов. Сейчас соцсеть насчитывает более миллиарда пользователей.

К слову, миллиардер Джордж Сорос заявил, что соцсети Facebook и Google представляют угрозу для общества из-за того, что делают людей зависимыми.