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Мэй с трибуны ООН пригрозила Путину “жесткими мерами”

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в грубом нарушении международных норм.

тереза мэй

Об этом она заявила во время выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает Express.UK.

– Я предупреждаю Владимира Путина о том, что международное сообщество готово принять жесткие меры против России и ее союзников, если они будут продолжать использовать химическое оружие, – заявила Мэй.

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Также она предостерегла, что если демократические государства не смогут принять меры, то они дадут дорогу экстремистам, таким как ИГИЛ, коммунисты и фашисты.

– Мы приняли соответствующие меры с нашими союзниками, и мы продолжим предпринимать необходимые шаги для обеспечения нашей коллективной безопасности, – заявила Мэй, имея в виду расследование отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Напомним, санкции против России по делу Скрипаля не будут вводиться до завершения Brexit.

Фото: dreamstime.

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